L’Allemagne compte sur le gaz réfrigéré pour se réchauffer pendant l’hiver

L’Allemagne est dans une course pour importer plus de gaz naturel provenant de nouvelles sources alors que la Russie étouffe lentement la quantité de carburant qu’elle fournit à la plus grande économie d’Europe, une punition pour s’être opposée à l’invasion de l’Ukraine. Mercredi, la Russie a réduit les flux via le gazoduc Nord Stream 1 reliant les deux pays à un cinquième de sa capacité, la dernière réduction depuis qu’elle a commencé à restreindre les livraisons en juin. Les enjeux augmentent alors que les responsables de Berlin se préparent à un potentiel rationnement du gaz et à un ralentissement économique si les livraisons sont finalement interrompues.