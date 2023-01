L’Allemagne commente les avions de chasse pour l’Ukraine

Malgré le recul de Berlin sur la question des chars, le ministre de la Défense Pistorius a déclaré que les jets étaient une proposition beaucoup plus risquée

Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a déclaré vendredi que Berlin ne fournirait pas d’avions de chasse à l’Ukraine. Cependant, l’Allemagne a déjà brisé un tabou de longue date lorsqu’elle a accepté de faire don de chars, et certains responsables pensent que le don d’avions de combat est également inévitable.

L’Allemagne a promis mercredi une force de la taille d’une compagnie de chars de combat principaux Leopard 2 à l’Ukraine, annonçant qu’elle permettrait également aux autres utilisateurs européens des chars d’exporter leurs flottes Leopard à Kiev. La décision est intervenue après des mois d’hésitation publique, au cours desquels l’idée d’envoyer des armures lourdes en Ukraine a été condamnée par certains au sein du parti du chancelier Olaf Scholz comme trop risquée et escalade.

Les dirigeants ukrainiens ont répondu à la nouvelle en intensifiant leurs demandes, demandant à l’Allemagne et aux États-Unis des avions de chasse et des missiles à longue portée. “Le compte à rebours est lancé” L’ancien ambassadeur de Kiev à Berlin, Andrey Melnik, tweeté vendredi. “Je suis curieux de voir combien de temps [the German government] peut continuer à refuser la livraison d’avions de chasse et de missiles allemands.

Cependant, Pistorius a déclaré au journal Sueddeutsche Zeitung que de telles livraisons sont “hors de question.”

“Les avions de chasse sont des systèmes beaucoup plus complexes que les chars de combat principaux et ont une portée et une puissance de feu complètement différentes”, dit Pistorius, ajoutant que les livrer serait “s’aventurer dans des dimensions contre lesquelles je mettrais actuellement en garde.”

Malgré cette apparente ligne rouge, les Ukrainiens comptaient jusqu’à présent sur l’Allemagne flétrie face aux pressions de ses alliés de l’OTAN. “L’Allemagne le fera de toute façon à une date ultérieure”, Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitry Kuleba, a déclaré à la télévision allemande au début du mois. “Nous avons déjà vu cela avec les obusiers automoteurs, avec le système anti-aérien IRIS-T et plus récemment avec les systèmes Marder et Patriot.”

Les inquiétudes de Pistorius concernant la complexité des avions de combat font écho au raisonnement du Pentagone derrière son refus initial de fournir des chars M1 Abrams à l’Ukraine au début du mois. Pourtant, malgré le mauvais bilan de fiabilité et la forte consommation de carburant des chars, le président Joe Biden a annoncé mercredi qu’il en enverrait 31 en Ukraine dans les mois à venir.

Les États-Unis auraient également dit à l’Ukraine que la fourniture d’avions à réaction était un “non, pour l’instant.” Cependant, un diplomate européen cité par Politico jeudi a déclaré que «L’été dernier, nous avions une ligne rouge sur le HIMARS, et cela a bougé. Ensuite, c’était les chars de combat, et ça bouge. Un ambassadeur européen anonyme a également déclaré au point de vente que même si “Les combattants sont complètement inconcevables aujourd’hui, nous pourrions avoir cette discussion dans deux, trois semaines.”