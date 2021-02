BERLIN (AP) – La chancelière Angela Merkel et les gouverneurs des États allemands prévoyaient de s’entretenir lundi avec des représentants de l’industrie pharmaceutique sur les moyens de renforcer la lente campagne de vaccination du pays.

La visioconférence de lundi, qui impliquera également la Commission exécutive de l’Union européenne, intervient alors que le doigt dans le pays le plus peuplé du bloc monte sur qui est à blâmer pour la lenteur du déploiement des vaccins.

Vendredi, 1,85 million de personnes avaient reçu une première dose de vaccin en Allemagne – un pays de 83 millions d’habitants – et plus de 461 000 avaient une deuxième dose. En comparaison, la Grande-Bretagne, un pays de 67 millions d’habitants, a donné à près de 9 millions de personnes un premier vaccin.

Une série de mauvaises nouvelles concernant les retards dans les livraisons de vaccins n’a été que quelque peu atténuée par l’annonce dimanche soir qu’AstraZeneca a accepté de fournir 9 millions de doses supplémentaires de son vaccin à l’UE au cours du premier trimestre, ce qui porte le total à la moitié de ce que la société visait à l’origine. .

Pfizer, qui a développé le premier vaccin contre le coronavirus largement testé et approuvé en collaboration avec la société allemande BioNTech, a déclaré qu’il prévoyait d’augmenter la production mondiale cette année de 1,3 million de doses à 2 milliards de doses. BioNTech a déclaré lundi que jusqu’à 75 millions de ces doses supplémentaires seraient livrées à l’UE au deuxième trimestre.

Le gouvernement allemand s’est engagé à offrir à tous le vaccin d’ici la fin septembre. Outre la frustration des fabricants, on a pointé du doigt l’UE elle-même, qui a commandé les vaccins; Le gouvernement fédéral allemand, qui les distribue aux autorités de l’État; et les gouvernements des États, qui sont en charge des vaccinations proprement dites.

La réunion de lundi est censée contribuer à améliorer la coordination, entre autres, bien que le bureau de Merkel ait mis en garde contre toute attente de résultats immédiats. Il n’a pas précisé quels représentants de l’industrie participeront.

« Nous pourrions continuer comme la semaine dernière – les dirigeants des conseils critiquent les gouverneurs et les ministres des États, les ministres des États critiquent les ministres fédéraux et le gouvernement fédéral, le gouvernement fédéral critique la Commission européenne et tous critiquent les fabricants », a déclaré le ministre de la Santé Jens Spahn, lui-même un cible des critiques, a déclaré dimanche à la télévision ZDF.

«Le virus est l’ennemi, l’adversaire et personne d’autre», a-t-il déclaré. «Nous avons tous des responsabilités et nous sommes responsables avant tout de faire mieux.»

L’Allemagne est dans son deuxième lock-out, qui doit actuellement expirer le 14 février. Les chiffres d’infection sont en baisse, mais sont toujours bien au-dessus de l’objectif du gouvernement. L’Allemagne a enregistré plus de 57 100 décès confirmés dans la pandémie.

