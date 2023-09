L’Allemagne cesse d’accueillir des migrants en provenance d’Italie – Die Welt — RT World News

Des responsables du ministère de l’Intérieur auraient invoqué le refus de Rome de respecter le règlement de Dublin comme raison de cette décision.

L’Allemagne a suspendu «jusqu’à nouvel ordre» la pratique consistant à admettre les migrants arrivant via l’Italie, rapporte Die Welt. Le journal, citant des représentants du ministère de l’Intérieur, a déclaré que la décision avait été prise en raison de «forte pression migratoire» et est entrée en vigueur fin août.

Dans son rapport publié mercredi, Die WELT citait des responsables affirmant que «mécanisme de solidarité volontaire» a été suspendue parce que l’Italie a systématiquement refusé de respecter le règlement de Dublin. La règle stipule que la demande d’un demandeur d’asile doit être traitée par le premier pays participant dans lequel le demandeur d’asile arrive. La personne doit-elle demander « ?protection dans un autre pays Dublin, il sera renvoyé» au pays d’entrée.

Selon Die Welt, en décembre de l’année dernière, Rome a notifié aux autres États membres de l’UE qu’elle annulait «pour une durée limitée« Un migrant est renvoyé en Italie en raison de »technique surgissant soudainement» des questions liées à la capacité d’accueil du pays. Malgré le libellé, cette suspension est en vigueur depuis, a souligné le média.

L’article expliquait que «mécanisme de solidarité volontaire» a été créé par l’Allemagne et la France en juin dernier dans le but de redistribuer temporairement entre les États membres de l’UE 10 000 demandeurs d’asile arrivés en Italie et dans d’autres pays de l’UE. L’idée était d’alléger une partie de la pression exercée sur ces nations.















Le gouvernement allemand s’efforce depuis un certain temps de mettre un terme à la pratique consistant à faire entrer sur son territoire des migrants en provenance d’autres pays sûrs, explique l’article.

À l’heure actuelle, les demandeurs d’asile qui ont déjà été enregistrés dans un autre pays, mais qui ont ensuite déménagé en Allemagne, relèvent de la responsabilité de Berlin, à moins que le pays d’entrée n’accepte de réadmettre la personne en vertu du règlement de Dublin dans un délai de six mois.

Parallèlement, le ministère italien de l’Intérieur a rapporté le mois dernier que quelque 89 158 migrants illégaux étaient arrivés à bord de petits bateaux en traversant la mer Méditerranée depuis le début de l’année, soit une augmentation de 115 % par rapport à la même période de 2022.

Rome a déclaré l’état d’urgence en avril en raison de l’augmentation du nombre de nouveaux arrivants, ce qui a submergé le principal centre de traitement des migrants d’Italie sur l’île de Lampedusa.

Même si le gouvernement de droite du Premier ministre Giorgia Meloni a pris un certain nombre de mesures visant à freiner l’immigration clandestine, il n’a pour l’instant pas réussi à endiguer l’afflux.