L’Allemagne célèbre les 250 ans de Caspar David Friedrich

« Save the Year », note le site Internet dédié à 250e anniversaire de Caspar David Friedrichque l’Allemagne célébrera tout au long de l’année 2024 avec une variété d’événements et d’expositions.

Alors que la Hamburger Kunsthalle ouvre son exposition consacrée au peintre romantique le 15 décembre, l’année anniversaire commence officiellement le 20 janvier dans la cathédrale Saint-Nicolas de Greifswald, où Friedrich a été baptisé.

L’héritage du peintre faisait déjà la une des journaux avant les célébrations officielles, lorsqu’un de ses carnets de croquis s’est vendu pour 1,8 million d’euros (près de 2 millions de dollars) aux enchères à Berlin fin novembre.

Peu avant la vente, le Département de la Culture du Sénat de Berlin a engagé une procédure pour que l’œuvre de Friedrich soit inscrite au registre national des biens culturels de valeur nationale de Berlin. Cela a empêché les acheteurs en dehors de l’Allemagne de sortir le carnet de croquis du pays – du moins jusqu’à la conclusion de cette procédure. Même dans ce cas, il ne serait possible d’exporter le carnet de croquis que s’il ne répondait pas aux critères le considérant comme un bien culturel précieux.

Un examen de la provenance de l’objet montre cependant qu’il s’agit bien d’un trésor véritablement unique.

Bien culturel de valeur nationale

Le « Carnet de croquis de Karlsruhe », comme on l’appelle, était en possession de la famille Kersting depuis plus de 200 ans. Georg Friedrich Kersting, un célèbre peintre romantique allemand, était un ami proche de Caspar David Friedrich, né à Greifswald, aujourd’hui dans le Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale, le 5 septembre 1774.

Dans son livre récemment publié sur Caspar David Friedrich, Zauber der Stille (Magie du silence), l’auteur allemand Florian Illies écrit que les contemporains de l’artiste ont rapporté que Kersting aidait son ami avec les représentations de personnages dans ses peintures. Pourquoi?

Illies écrit que Friedrich était considéré comme un portraitiste peu talentueux, ce pour quoi il fut même ridiculisé pendant ses années à l’académie des beaux-arts de Copenhague.

Est-ce la raison pour laquelle les personnages des peintures de Friedrich sont généralement vus de dos ?

Coups du sort

Caspar David Friedrich était le sixième enfant du chaudronnier et fournisseur de savon de Greifswald Adolf Gottlieb Friedrich et de son épouse Sophie Dorothea. Elle mourut en 1781 et une de ses sœurs mourut un an plus tard.

La mort en 1787 de son jeune frère Johann Christopher fut particulièrement traumatisante. Il existe des histoires contradictoires sur ce qui s’est passé, certains récits affirmant que le plus jeune garçon s’est noyé alors qu’il tentait de sauver Caspar David, qui avait brisé la glace en patinant. Sur les neuf frères et sœurs du peintre, seuls cinq ont survécu jusqu’à l’âge adulte.

En 1790, Friedrich commença ses études auprès du professeur d’architecture et de dessin de l’Université de Greifswald, Johann Gottfried Quistorp, qui l’encouragea particulièrement. Friedrich poursuit ses études artistiques à l’académie des beaux-arts de Copenhague. À partir de 1798, Friedrich vécut et travailla Dresdeoù il mourut le 7 mai 1840.

Admiré par beaucoup – mais pas par Goethe

« Mystique avec un pinceau », c’est ainsi que le poète suédois Per Daniel Amadeus Atterbom a décrit Caspar David Friedrich. Le peintre romantique a gagné de son vivant l’admiration de ses confrères.

Il y a cependant une exception notable : Johann Wolfgang von Goethe ne savait que penser des peintures de Friedrich. Il les a qualifiés de « nouveaux allemands, religieusement patriotiques ». Le poète aurait même brisé un tableau de l’artiste sur le bord d’une table parce qu’il ne l’aimait pas.

En 1794, Friedrich fréquente l’académie des beaux-arts de Copenhague, où il rencontre pour la première fois le mysticisme de la nature qui influencera si fortement son œuvre. Sa première peinture à l’huile est provocante : l’œuvre « Croix dans les montagnes » de 1807/1808 traite de la relation entre la nature et Dieu.

Dès lors, l’œuvre de Friedrich n’est plus la fenêtre des Lumières sur le monde, mais une fenêtre sur l’âme, dans l’esprit du romantisme. « Croix dans les montagnes » a fait sensation car le peintre y accordait une place égale à l’église et à la nature.

Croix dans les montagnes (Autel de Tetschen) (1808) Première œuvre majeure de Friedrich, la pièce rompt avec la représentation traditionnelle de la crucifixion dans les retables en représentant la scène comme un paysage. Photo : Domaine public/Wikimedia Commons

Un patriote et excentrique

Friedrich était un excentrique reclus qui quittait sa maison de Dresde pour de longues promenades seulement après le crépuscule. Le 21 janvier 1818, il épousa Caroline Bommer, 25 ans, à 6 heures du matin.

Il fut déstabilisé par les campagnes militaires de Napoléon et la présence des troupes françaises parce qu’elles le menaçaient lui et sa patrie. En 1806, Napoléon occupait la majorité du territoire allemand.

Cela a suscité des sentiments nationalistes chez Friedrich. L’artiste rêvait de l’idéal d’une Allemagne unie et avait un respect égal pour le chrétien et le germanique. Ses peintures représentent souvent des personnages portant des costumes traditionnels allemands, expression subtile du patriotisme.

Des paysages inventés

Bien que le pinceau et le crayon de Friedrich capturent fidèlement chaque arbre, falaise, montagne ou voile déployée, dans ses œuvres, il réassemble librement ces éléments observés individuellement. La nature était pour lui une inspiration, pas un modèle.

Il a combiné ses impressions dans des paysages inventés à partir de sa propre imagination, comme « La mer de glace ». La peinture apocalyptique transforme l’Elbe gelé en une vaste mer, avec une épave écrasée entre des plaques de glace épaisse, empilées de manière menaçante au centre de l’image – une scène dont Friedrich n’a jamais été témoin, seulement imaginé par lui.

Jusqu’à sa mort en 1820, il vécut à deux pas de l’Elbe. C’est dans sa maison, située An der Elbe 33 à Dresde, qu’il accueillit le futur tsar russe Nicolas Ier, qui lui acheta plusieurs de ses tableaux.

La logique des Lumières cède la place à l’émotion du romantisme

Alors que le siècle des Lumières mettait l’accent sur la raison et une compréhension rationnelle du monde, la période romantique qui suivit fut marquée par l’émotion et la sensibilité. Les humeurs subjectives ont été mises en avant, comme en témoigne l’art de Caspar David Friedrich.

Friedrich réagit aux compositions strictes du siècle des Lumières avec inquiétude et émotion : paysages de montagne déchiquetés, brume matinale, couches de nuages ​​sombres qui menacent parfois d’engloutir les gens.

L’une de ses œuvres majeures est « Monk by the Sea », qu’il a commencé en 1808. Elle est considérée comme l’une de ses œuvres les plus non conventionnelles, car elle n’a aucun sens de perspective spatiale ; la mer et le ciel se confondent. Au premier plan, un petit homme respectueux se tient dos au spectateur – agissant ainsi comme un mandataire et une figure d’identification. L’infini et l’énormité de l’univers sont les thèmes du tableau.

« Le moine au bord de la mer » de Caspar David Friedrich. Photo : domaine public/Wikimedia Commons

Les célèbres falaises de craie de Rügen

« Les falaises de craie de Rügen » est considéré comme l’un des plus beaux tableaux de Friedrich et l’un des plus célèbres. Il le réalise lors de sa lune de miel en 1818. Comme à travers une fenêtre, motif fréquemment utilisé par le peintre, la vue s’ouvre sur le mer Baltique et un ciel lumineux au loin. L’œil suit les voiliers glissant vers l’horizon.

Un certain nombre d’œuvres de Friedrich ont été perdues au fil des ans. Le 10 octobre 1901, par exemple, sa maison natale, située Lange Strasse 28 à Greifswald, brûle. Certaines des peintures conservées là-bas ont été sauvées, mais des proches bien intentionnés ont peint dessus, détruisant ainsi celles qui ont survécu.

Plusieurs œuvres de Friedrich figuraient également parmi les trésors artistiques perdus lors des bombardements alliés sur Dresde pendant la Seconde Guerre mondiale.

Aujourd’hui, la majorité des pièces restantes se trouvent dans les collections des musées de Hambourg, Dresde et Berlin.

“Les falaises de craie de Rügen” de Caspar David Friedrich (1818). Photo : Domaine public/Wikimedia Commons

Le 20e siècle apporte un regain de popularité

Friedrich mourut dans la pauvreté le 7 mai 1840, son style d’art n’étant plus en vogue. De nouveaux mouvements esthétiques avaient remplacé le romantisme. Le naturalisme et l’impressionnisme ont dépassé Friedrich, le laissant derrière lui.

Son œuvre commença à perdre de son prestige dans les années 1820, alors que Düsseldorf L’école de peinture devient à la mode en Allemagne.

La redécouverte de son art commence en 1906 avec une petite exposition à Berlin présentant des peintures et des sculptures de la période 1775 à 1875 et comprenant 32 œuvres de Friedrich.

Cela a lancé une phase de popularité qui se poursuit encore aujourd’hui. Friedrich n’a jamais signé aucun de ses tableaux parce qu’il pensait que son nom ne serait jamais oublié. Jusqu’à présent, il avait raison.

Cet article était à l’origine publié sur DW.