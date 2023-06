L’Allemagne célèbre le 70e anniversaire du soulèvement contre la dictature communiste dans l’Est

BERLIN (AP) – Le parlement allemand a commémoré vendredi le 70e anniversaire d’un soulèvement populaire dans l’Est communiste qui a été brutalement écrasé par sa dictature soutenue par les Soviétiques.

La détérioration des conditions économiques et la répression politique en Allemagne de l’Est avaient provoqué des mois de protestations, commençant dans les zones rurales, qui avaient abouti à un appel le 16 juin 1953 à une grève générale.

Le lendemain, plus d’un demi-million de personnes sont descendues dans les rues de toute l’Allemagne de l’Est, y compris la capitale, Berlin. Environ 50 personnes ont été tuées et des milliers ont été arrêtées par la police secrète communiste avec l’aide des troupes soviétiques. Des dizaines de soldats soviétiques qui ont refusé de tirer sur les manifestants ont été exécutés.

Le régime est-allemand a qualifié le soulèvement de « putsch fasciste » initié par l’Occident, une affirmation pour laquelle il n’y avait aucune preuve.

Ce fut la première révolte contre la domination soviétique en Europe de l’Est. D’autres suivront en Hongrie et dans ce qui était alors la Tchécoslovaquie.

« Le soulèvement du 17 juin n’était pas seulement dirigé contre la demande croissante de travailleurs, contre les bas salaires, les prix élevés, les étagères vides », a déclaré le président allemand Frank-Walter Steinmeier dans un discours aux législateurs. « Elle était dirigée contre l’uniformisation de toute une société, contre le régime planifié et la collectivisation forcée, contre la surveillance, la propagande et la censure de l’État, contre la répression des chrétiens, des membres de l’opposition et des non-conformistes, contre la dictature d’un parti unique, qui prétendait que c’était toujours juste.

Suite à la répression, des centaines de milliers de personnes ont fui vers l’Allemagne de l’Ouest jusqu’à ce que le soi-disant rideau de fer soit cimenté par le régime communiste avec une vaste clôture frontalière et le mur de Berlin.

Steinmeier a noté que la lutte pour la liberté a finalement prévalu, lorsque les manifestants sont de nouveau descendus dans la rue en 1989, renversant finalement la dictature et conduisant à la réunification allemande un an plus tard.

Il a également établi un parallèle avec la situation en Ukraine, affirmant que le pays se défendait contre une attaque russe motivée par les efforts de Moscou pour restaurer l’ancienne gloire impériale.

« (Les Ukrainiens) défendent également ce que les braves en Europe ont défendu à maintes reprises depuis 1953, obtenu en 1989 et ne veulent plus jamais perdre », a déclaré Steinmeier.

« En cet anniversaire du 17 juin, nous pensons aussi aux hommes et aux femmes ukrainiens qui luttent aujourd’hui contre l’absence de liberté et la répression », a-t-il déclaré.

