L’Allemagne célèbre la renaissance d’une rivière autrefois appelée “égout à ciel ouvert”

BERLIN – La puanteur a disparu et, lentement, les poissons reviennent dans l’Emscher, une rivière traversant le cœur industriel de l’ouest de l’Allemagne qui, pendant des décennies, n’était pas seulement une tache sur le paysage, mais officiellement considérée comme un égout à ciel ouvert.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a célébré jeudi la renaissance de la rivière, saluant les 30 ans d’efforts pour régénérer l’Emscher comme un exemple de la persévérance dont le pays aurait également besoin pour transformer son économie en un avenir plus propre et plus vert.