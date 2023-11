L’Allemagne célèbre la Nuit de Cristal au milieu de la guerre entre Israël et le Hamas et la montée de l’antisémitisme

Le 9 novembre 1938, les nazis tuèrent au moins 91 personnes et vandalisèrent 7 500 commerces juifs. Ils ont également incendié plus de 1 400 synagogues, selon le mémorial israélien de la Shoah Yad Vashem.

« Pour moi, on répétait souvent : ‘Plus jamais ça.’ C’était un leitmotiv dans tout ce qui se disait pendant des décennies », a déclaré Traube, ajoutant qu’il était bouleversé à la fois par la résurgence de l’antisémitisme et par l’absence de « réaction populaire massive » contre lui.

La commémoration du pogrom intervient à un moment où l’Allemagne connaît à nouveau une forte montée de l’antisémitisme après l’attaque brutale du Hamas qui a tué 1 400 personnes en Israël le 7 octobre et déclenché une guerre en cours à Gaza.

Le chancelier Olaf Scholz et le principal dirigeant juif d’Allemagne, Josef Schuster, devaient prendre la parole lors d’une cérémonie d’anniversaire dans une synagogue de Berlin qui a été attaquée par des bombes incendiaires le mois dernier.

Dans toute l’Allemagne, dans les écoles, les hôtels de ville, les synagogues, les églises et le Parlement, les gens se rassemblaient jeudi pour commémorer le 85e anniversaire de la Nuit de Cristal – ou la « Nuit du verre brisé » – au cours de laquelle les nazis ont terrorisé les Juifs dans toute l’Allemagne et l’Autriche.

La Nuit de Cristal a été un tournant dans la persécution croissante des Juifs qui a finalement conduit au meurtre de 6 millions de Juifs européens par les nazis et leurs partisans pendant l’Holocauste.

Bien qu’il n’y ait aucune comparaison avec les pogroms d’il y a 85 ans, parrainés par l’État nazi, de nombreux Juifs vivent à nouveau dans la peur en Allemagne et à travers l’Europe, essayant de cacher leur identité en public et évitant les quartiers qui ont récemment été le théâtre de violences. , manifestations pro-palestiniennes.

Les Juifs de Berlin ont fait peindre l’étoile de David sur leurs maisons, et les étudiants juifs des écoles et universités de tout le pays ont été victimes d’intimidation et de discrimination.

Le gouvernement allemand est l’un des plus fervents partisans d’Israël depuis l’attaque du 7 octobre, et Scholz et d’autres dirigeants se sont engagés à protéger la communauté juive d’Allemagne.

Pourtant, Anna Segal, responsable de la communauté juive berlinoise Kahal Adass Jisroel, qui a été attaquée le mois dernier lors d’une tentative d’attentat à la bombe incendiaire, a déclaré à l’Associated Press que l’on ne faisait pas assez pour les protéger, ainsi que les autres Juifs en Allemagne.

Elle a déclaré que les 450 membres de la communauté vivaient dans la peur depuis l’attaque et que les autorités n’avaient pas pleinement répondu aux appels visant à renforcer la sécurité pour eux.

« Les belles paroles et les expressions de solidarité et notre position aux côtés des Juifs – nous ne sommes pas très satisfaits de la façon dont cela s’est traduit en actions jusqu’à présent », a déclaré Segal. « Je pense qu’il manque un engagement clair selon lequel tout ce qui est nécessaire est investi dans la sécurité des Juifs. »