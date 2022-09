L’Allemagne célèbre 70 ans d’indemnisation des survivants de l’Holocauste

BERLIN – L’organisation qui gère les réclamations au nom des Juifs qui ont souffert sous les nazis a déclaré jeudi que l’Allemagne avait accepté de payer environ 1,2 milliard de dollars (euros) pour les soins à domicile et l’indemnisation des survivants de l’Holocauste vivant dans le monde en 2023, portant le montant total de l’Allemagne a versé une compensation de plus de 80 milliards d’euros.

Plus de 6 millions de Juifs européens ont été assassinés par les nazis allemands et leurs hommes de main pendant le Troisième Reich.

“L’extermination des juifs européens par les nazis a laissé un gouffre horrible, non seulement dans la communauté juive mondiale, mais dans l’humanité mondiale”, a déclaré Gideon Taylor, président de la conférence basée à New York sur les revendications matérielles juives contre l’Allemagne, également appelée la conférence sur les sinistres.

“Ces accords ont jeté les bases d’une indemnisation et d’une restitution pour les survivants qui avaient tout perdu et continuent de servir de base aux négociations en cours au nom des quelque 280 000 survivants de l’Holocauste vivant dans le monde”, a ajouté Taylor.

Jeudi, le gouvernement allemand a invité des centaines d’invités – dont des survivants de l’Holocauste et des membres de la Claims Conference – à une cérémonie au Musée juif de Berlin pour commémorer le 70e anniversaire de l’accord et souligner la responsabilité particulière du pays envers le passé, le présent , et pour l’avenir.