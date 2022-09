BERLIN (AP) – L’organisation qui gère les réclamations au nom des Juifs qui ont souffert sous les nazis a déclaré jeudi que l’Allemagne avait accepté de payer environ 1,2 milliard de dollars (euros) pour les soins à domicile et l’indemnisation des survivants de l’Holocauste vivant dans le monde en 2023, ce qui porte le montant total des indemnités versées par l’Allemagne à plus de 80 milliards d’euros.

L’annonce est intervenue alors que l’Allemagne marquait le 70e anniversaire de la signature de l’accord d’indemnisation qui a permis aux survivants de l’Holocauste de recevoir une mesure de justice – les soi-disant accords de Luxembourg.

Plus de 6 millions de Juifs européens ont été assassinés par les nazis allemands et leurs hommes de main pendant le Troisième Reich.

“L’extermination des juifs européens par les nazis a laissé un gouffre horrible, non seulement dans la communauté juive mondiale, mais dans l’humanité mondiale”, a déclaré Gideon Taylor, président de la conférence basée à New York sur les revendications matérielles juives contre l’Allemagne, également appelée la conférence sur les sinistres.

“Ces accords ont jeté les bases d’une indemnisation et d’une restitution pour les survivants qui avaient tout perdu et continuent de servir de base aux négociations en cours au nom des quelque 280 000 survivants de l’Holocauste vivant dans le monde”, a ajouté Taylor.

Jeudi, le gouvernement allemand a invité des centaines d’invités – dont des survivants de l’Holocauste et des membres de la Claims Conference – à une cérémonie au Musée juif de Berlin pour commémorer le 70e anniversaire de l’accord et souligner la responsabilité particulière du pays envers le passé, le présent , et pour l’avenir.

“Les accords de Luxembourg étaient fondamentaux et ont conduit à une compensation financière d’un montant de plus de 80 milliards d’euros que l’Allemagne a payé d’ici la fin de 2021”, a déclaré le chancelier allemand Olaf Scholz, qui a également assisté à la cérémonie.

“Les paiements aux survivants et le programme de soins à domicile nous tiennent beaucoup à cœur”, a ajouté la chancelière.

Les accords de Luxembourg, conclus en 1952, ont créé la base de toutes les compensations ultérieures pour les persécutions nazies.

Les négociations étaient très controversées à l’époque et ont même conduit à de violentes manifestations en Israël, où certains ont soutenu qu’accepter des paiements de réparation – qu’ils appelaient le prix du sang – équivalait à pardonner aux nazis leurs crimes.

Pourtant, c’était la première fois dans l’histoire qu’une puissance vaincue payait des compensations aux civils pour les pertes et les souffrances.

“Aussi visionnaires qu’étaient ces négociateurs d’origine, ils n’auraient pas pu imaginer les conséquences profondes et à long terme de l’Holocauste sur les survivants”, a déclaré Greg Schneider, vice-président exécutif de la Claims Conference, à l’Associated Press.

“Personne n’imaginait peut-être que 70 ans plus tard, il y aurait encore des survivants âgés de l’Holocauste qui étaient si pauvres, qui étaient si nécessiteux, qui souffraient encore des conséquences désastreuses”, a-t-il déclaré, ajoutant que c’était la raison pour laquelle les résultats de la négociation de cette année comprennent une augmentation des soins à domicile de 130 millions d’euros.

Entre autres paiements, 12 millions d’euros de paiements humanitaires d’urgence seront versés à 8 500 survivants ukrainiens de l’Holocauste, et 170 millions d’euros iront à un fonds spécial pour les difficultés qui touchera environ 143 000 survivants de l’Holocauste dans le monde.

Alors que le nombre de survivants de l’Holocauste diminue, il devient de plus en plus important d’enseigner aux générations futures les atrocités commises pendant le génocide du peuple juif. Par conséquent, l’Allemagne a accepté pour la première fois dans les négociations de financer spécifiquement l’éducation à l’Holocauste – avec 10 millions d’euros pour 2022, 25 millions d’euros pour 2023, 30 millions d’euros pour 2024 et 35 millions d’euros pour 2025.

Kirsten Grieshaber, Associated Press