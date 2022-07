L’Allemagne bat l’Espagne pour atteindre les quarts de l’euro

Brentford (Royaume-Uni) (AFP) – L’Allemagne s’est qualifiée pour les quarts de finale de l’Euro 2022 alors que Klara Buhl et Alexandra Popp ont scellé une victoire 2-0 contre l’Espagne mardi.

L’équipe de Martina Voss-Tecklenburg a écrasé le Danemark 4-0 lors de son match d’ouverture, mais a dû montrer son côté plus courageux pour vaincre l’Espagne.

L’Allemagne n’a réussi que deux tirs cadrés et seulement 30 % de possession de balle, mais sa finition opportuniste a fait la différence au stade communautaire de Brentford.

Buhl a donné un départ parfait à l’Allemagne avec son ouverture à la troisième minute et Popp a doublé la mise huit minutes avant la mi-temps.

L’Allemagne occupe la tête du groupe B avec le maximum de points après deux victoires successives, tandis que l’Espagne est deuxième avec trois points.

Dernier du groupe, la Finlande, battue 1-0 par le Danemark plus tôt mardi, a été éliminée par le résultat du match en fin de journée.

L’Espagne était l’une des favorites avant le tournoi, mais elle est maintenant à égalité de points avec le Danemark, qu’elle affrontera samedi lors d’une fusillade pour décider qui avancera avec l’Allemagne.

L’Allemagne, huit fois championne d’Europe, a été douée en tête lorsque la gardienne espagnole Sandra Panos a tenté de dégager une passe en retrait de routine, mais le ballon a frappé Buhl, qui s’est retourné à l’intérieur d’Irene Paredes pour effectuer un tir bas dans le coin inférieur.

L’Espagne s’est soudainement vue offrir une chance en or de marquer elle-même lorsque Lucia Garcia a été écartée d’une ligne arrière allemande élevée.

L’attaquante de l’Athletic Bilbao a couru dans la surface de réparation et a écarté le ballon de la gardienne Merle Frohms, mais a envoyé son tir incliné dans le filet latéral.

L’Espagne a continué à faire pression pour égaliser alors que Mariona Caldentey a tiré un effort plongeant du bord de la surface juste à côté.

Mais c’est l’Allemagne qui marquait à nouveau sept minutes avant la mi-temps.

Un corner a été lancé dans la surface de réparation, où la capitaine Alexandra Popp s’est levée pour lancer une tête en arrière via une légère déviation.

L’Espagne a cherché à se regrouper une fois de plus et s’est rapprochée juste avant la pause lorsque l’effort d’Aitana Bonmati a chuté juste à côté.

L’attaquante de Wolfsburg, Popp, a presque réussi un troisième but pour l’Allemagne peu après la reprise lorsqu’elle a pris la tête large au deuxième poteau sur un corner.

Popp était de nouveau au centre de la scène à l’approche de l’heure de jeu, tombant sous ce qui ressemblait à un tiraillement sur le devant de sa chemise de la capitaine espagnole Paredes alors qu’elle visait à courir au but.

L’arbitre française Stéphanie Frappart a fait signe de jouer et la VAR n’a pas annulé la décision.

L’Espagne a presque retiré un but à 18 minutes de la fin lorsqu’un ballon profond a été lancé dans la surface de réparation et que Caldentey a envoyé une volée vers le but, qui a été brillamment renversée par Frohms.