L’Allemagne bat les Pays-Bas et le Portugal bat l’Espagne pour organiser la finale du Championnat d’Europe des moins de 21 ans | Actualités footballistiques

L’Allemagne et le Portugal se rencontreront dimanche en finale du Championnat d’Europe des moins de 21 ans après avoir remporté leurs demi-finales jeudi soir.

Florian Wirtz a marqué deux fois au début pour l’Allemagne, vainqueur en 2017 et finaliste en 2019, lors de sa victoire 2-1 sur les Pays-Bas.

L’Allemagne n’a mis que 29 secondes pour marquer à Szekesfehervar en Hongrie, sans que les Pays-Bas ne touchent le ballon, terminant un mouvement après 14 passes.

Wirtz a ensuite doublé l’avance de l’Allemagne avec un tir bas et clinique juste à l’extérieur de la surface de la belle passe décisive de Ridle Baku.

Mergim Berisha a frappé les boiseries à trois reprises pour les Allemands, avec son pied gauche, son pied droit et sa tête, et bien que le but de Perr Schurrs pour les Pays-Bas ait réduit de moitié le déficit, l’Allemagne a tenu bon.

Plus tôt jeudi, à Maribor, en Slovénie, un but contre son camp tardif de l’Espagne a envoyé le Portugal dans la finale de dimanche à Ljubljana.

















3:25



Temps forts de la demi-finale du Championnat d’Europe U21 entre l’Espagne et le Portugal



Les deux équipes ont échangé des opportunités en première mi-temps – le Portugais Vitinha a vu son effort à longue distance refusé par Alvaro Ferandez, tandis que la tête de Brahim Diaz a volé juste au-dessus de la barre à l’autre bout.

Marc Cucurella a frappé le poteau en seconde période pour l’Espagne, tandis que Diaz et Manu Garcia ont vu les efforts voler à côté, mais c’est le Portugal qui a remporté le vainqueur dans des circonstances malheureuses pour les Espagnols.

La passe à longue distance de Vitinha a trouvé Fabio Vieira, dont le centre a dévié Jorge Cuenca et le gardien Fernandez.

Image:

Les joueurs portugais célèbrent le but contre leur camp qui les a envoyés en finale de l’Euro U21



Le Portugal en est maintenant à sa troisième finale des moins de 21 ans, après avoir perdu contre l’Italie en 1994 et la Suède en 2015. Le Portugal a également mis fin à la série de 18 matchs sans défaite de l’Espagne dans cette compétition, y compris les qualifications, remontant à une défaite de groupe 3-1 contre l’Italie en 2019. .

Le défenseur de Manchester United Diogo Dalot a déclaré après le match : « Nous étions prêts à souffrir sans ballon contre une équipe fantastique. Je pense que l’aspect mental était encore plus important que la partie physique du match aujourd’hui.

« Nous avons rendu les Portugais fiers. Être en finale est un moment de fierté, mais nous en voulons plus. »