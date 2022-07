L’Allemagne bat l’Autriche et atteint les demi-finales féminines

L’Allemagne reste sur la bonne voie pour un neuvième titre de championne d’Europe féminine, mais a dû travailler dur pour une victoire 2-0 contre l’Autriche pour atteindre les demi-finales de l’Euro 2022 jeudi.

L’Autriche a touché le bois à trois reprises à Londres, mais des buts de Lina Magull et d’Alexandra Popp ont permis aux Allemandes d’affronter la France ou les Pays-Bas en demi-finale.

“Le match aurait pu se terminer 6-3”, a déclaré la sélectionneuse allemande Martina Voss-Tecklenburg.

« Nous avons joué contre une très bonne équipe. Un grand compliment à l’Autriche.

“Je crois toujours que nous quittons le terrain en vainqueurs mérités.”

L’Allemagne avait traversé ce qui semblait être le groupe le plus difficile avec des victoires convaincantes sur le Danemark, l’Espagne et la Finlande pour atteindre les huit derniers avec style.

Mais ils ont été obligés de transpirer jusqu’à ce que le but bizarre de Popp à la 90e minute, lorsqu’elle a chargé le dégagement de Manuela Zinsberger, leur a donné un répit latéral.

L’Autriche a prouvé qu’elle était un adversaire maladroit en poussant l’Angleterre jusqu’au bout lors d’une défaite 1-0 lors de la soirée d’ouverture du tournoi et en éliminant la Norvège en phase de groupes.

L’équipe d’Irene Fuhrmann a commencé fort alors que Julia Hickelsberger-Fuller a tiré trop près de Merle Frohms avant que Marina Georgieva ne quitte le poteau d’un corner.

L’Allemagne avait du mal à trouver la verve offensive qui lui a permis de marquer neuf buts sans réplique en phase de groupes.

Mais ils ont sauté sur une erreur de la défense autrichienne lorsque Klara Buhl a accéléré sur l’aile gauche et que son centre a été calmement inséré dans le coin le plus éloigné par Magull pour son deuxième but du tournoi.

“C’était tout aussi bien que nous ayons pris les devants en première mi-temps”, a déclaré Magull.

“Nous avons aussi eu un peu de chance car nous leur avons donné trop d’occasions. Nous sommes incroyablement heureux et fiers d’avoir de nouveau atteint une demi-finale.

Il y a cinq ans, l’Autriche a bouleversé les chances d’atteindre les demi-finales de son seul tournoi majeur à l’Euro 2017.

Et ils auraient pu égaler cet exploit avec plus de chance en seconde période.

Barbara Dunst était à quelques centimètres d’attraper Frohms hors de sa ligne avec un effort audacieux à longue distance qui est revenu de la barre transversale.

Sarah Puntigam a ensuite fracassé l’intérieur du poteau alors que l’Allemagne luttait pour dégager un corner.

Mais l’Allemagne a rapidement retrouvé son sang-froid et aurait dû étendre son avance bien avant le quatrième but du tournoi de Popp.

Giulia Gwinn a enroulé un effort du poteau avant que le piledriver de Buhl ne s’écrase sur la barre transversale.

Buhl était alors coupable de l’un des ratés du tournoi lorsqu’elle s’est écartée de la passe désintéressée de Popp.

L’ailier du Bayern Munich a été moqué par ses propres coéquipiers lorsqu’une rediffusion de cette défaite a été diffusée sur les grands écrans.

Mais Buhl a rapidement pu respirer à l’aise lorsque la presse de Popp a surpris la gardienne d’Arsenal Zinsberger alors que son dégagement rebondissait sur l’attaquant de Wolfsburg dans le filet.

