L’Allemagne bat la Serbie et remporte la toute première Coupe du Monde FIBA ​​de basket-ball | Actualités basket-ball

L’Allemagne a remporté son tout premier titre de Coupe du Monde FIBA ​​en battant la Serbie, sous-équipée, 83-77 lors d’une confrontation entre les deux puissances européennes à Manille.

L’Allemagne s’est appuyée dimanche sur une avance de 22-10 au troisième quart, orchestrée par les frères Franz et Moritz Wagner, pour se constituer une avance et ne jamais lâcher l’avantage pour remporter la première finale 100% européenne de la Coupe du monde depuis 2006.

Le joueur le plus précieux du tournoi, Dennis Schroder, a porté l’Allemagne avec un record de 28 points, bien au-dessus de sa moyenne de 17,9 points par match, et a ajouté deux rebonds et deux passes décisives.

L’Allemagne est devenue la première équipe à remporter une Coupe du Monde FIBA ​​lors de ses débuts en finale depuis l’Espagne en 2006. La Serbie a absorbé un autre chagrin après avoir perdu contre les États-Unis 129-92 lors de la finale de 2014 à Madrid, en Espagne, en terminant mieux que son quart. -sortie définitive en 2019.

Les deux équipes, qui se vantent d’un solide travail d’équipe et d’une forte alchimie, ont échangé des paniers en première mi-temps et sont entrées à la pause à 47 chacune.

Mais l’Allemagne a pris une avance de 12 points à la fin du troisième quart-temps et n’a jamais regardé en arrière.

Marko Guduric a converti deux lancers francs, réduisant l’avance de l’Allemagne à deux, 79-77, avec 39,5 ticks à jouer dans le dernier quart-temps. Un turnover coûteux et des tirs à trois points manqués ont empêché la Serbie de revenir.

Le gardien titulaire de la Serbie, Ognjen Dobric, a dû être transporté du terrain en raison d’une blessure à la cheville à 7:40 de la fin du premier quart-temps. La Serbie a également joué sans l’attaquant Borisa Simanic, qui a subi une intervention chirurgicale à Manille pour retirer un rein après avoir reçu un coup au ventre contre le Soudan du Sud lors d’un match préliminaire.

La meilleure performance de l’Allemagne à la Coupe du monde masculine remontait à 2002, lorsque le MVP Dirk Nowitzki les avait menés à la médaille de bronze.

« Champions du monde !!! Incroyable! Quelle équipe!!!! » l’ancienne star des Dallas Mavericks, Nowitzki, a écrit sur X.

Le Canada remporte le bronze

Plus tôt, le Canada a décroché son premier podium en Coupe du monde aux dépens des États-Unis, en désavantage numérique, 127-118 en prolongation dans un match captivant et record pour la médaille de bronze.

Le tireur à chaud Dillon Brooks, qui jouera pour les Rockets de Houston la saison prochaine, a propulsé les Canadiens avec ses 39 points, un sommet dans le tournoi, réussissant sept des huit tirs à trois points, ainsi que quatre rebonds et cinq passes décisives. Il s’agit du plus grand nombre de points marqués par un joueur dans un match gagnant une médaille dans l’histoire du tournoi.

Brooks a mérité les chants de MVP de la foule grâce à sa performance de tous les temps, bien loin des huées bruyantes des matchs précédents du Canada.

Shai Gilgeous-Alexander, le meilleur marqueur, rebondeur et passeur du Canada, a terminé avec 31 points, six rebonds et 12 passes décisives. « C’était amusant d’essayer de prendre ce que la défense me donne », a-t-il déclaré aux journalistes.

Paolo Banchero, la recrue NBA de l’année de l’équipe américaine, le joueur défensif de l’année Jaren Jackson Jr et l’attaquant Brandon Ingram ont été mis à l’écart pour cause de maladie.

Le meilleur buteur de l’équipe, Anthony Edwards des Minnesota Timberwolves, a enregistré 24 points, cinq rebonds et trois passes décisives.

Le Canada a profité d’un début de match léthargique typique des États-Unis pour prendre une avance de 34-21 au premier quart, avant que l’équipe américaine ne riposte.

Kelly Olynyk du Canada a raté trois points potentiellement gagnants au buzzer, terminant le quatrième quart avec 111 chacun.

Les Américains ont enregistré le plus grand nombre de points concédés lors d’un match de Coupe du monde.

Le Canada a franchi plusieurs étapes dans le tournoi, y compris ses débuts en demi-finale, tout en se qualifiant pour les Jeux olympiques d’été pour la première fois depuis 2000.

Malgré la défaite, les États-Unis ont terminé mieux que leur septième place en 2019, leur pire résultat dans un tournoi international majeur. Les États-Unis ont remporté le tournoi cinq fois, un record.