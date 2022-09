L’Allemagne avertie par la CIA d’une éventuelle attaque contre le gazoduc Nord Stream des semaines à l’avance (rapport)

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La CIA a averti ses homologues à Berlin au début de l’été d’éventuelles attaques contre des gazoducs en mer Baltique, selon un rapport de mardi.

La revue allemande Spiegel a rapporté mardi qu’il y avait des indications des États-Unis selon lesquelles il y avait des signes d’une attaque planifiée contre deux gazoducs North Stream.

Le rapport, qui cite des sources anonymes, est intervenu alors que des explosions secouaient la mer Baltique mardi avant que des fuites inhabituelles ne soient découvertes sur les pipelines Nord Stream 1 et 2 sous-marins reliant la Russie à l’Allemagne.

Certains dirigeants et experts européens pointent du doigt un éventuel sabotage lors d’un bras de fer énergétique avec la Russie provoqué par la guerre en Ukraine.

LA MAISON BLANCHE DIT “NOUS ACCUEILLONS” LES RUSSES DEMANDANT L’ASILE AMÉRICAINE AU MILIEU DE LA CONSCRIPTION DE POUTINE

Les trois fuites sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2, qui sont remplis de gaz naturel mais ne livrent pas le carburant à l’Europe, ont éclipsé l’inauguration d’un gazoduc tant attendu qui acheminera du gaz norvégien vers la Pologne pour renforcer l’indépendance énergétique du continent vis-à-vis de Moscou. .

La première explosion a été enregistrée tôt lundi au sud-est de l’île danoise de Bornholm, a indiqué Bjorn Lund, directeur du Réseau sismique national suédois. Une deuxième explosion plus forte au nord-est de l’île cette nuit-là équivalait à un tremblement de terre de magnitude 2,3. Des stations sismiques en Norvège et en Finlande ont également enregistré les explosions.

Aucun responsable n’a présenté de preuves de la cause des problèmes du Nord Stream, mais la méfiance à l’égard de la Russie étant élevée, certains craignaient que Moscou ait saboté sa propre infrastructure par dépit ou pour avertir que les pipelines étaient vulnérables aux attaques. Les fuites dans les eaux internationales au large des côtes du Danemark et de la Suède ont fait monter les enjeux quant à savoir si les infrastructures énergétiques étaient ciblées et ont entraîné une légère hausse des prix du gaz naturel.

L’ampleur des dégâts signifie que les gazoducs Nord Stream ne pourront probablement pas transporter de gaz vers l’Europe cet hiver, même s’il y avait une volonté politique de les mettre en ligne, ont déclaré des analystes du groupe Eurasia. La Russie a interrompu les flux sur le pipeline Nord Stream 1 de 760 milles pendant la guerre, tandis que l’Allemagne les a empêchés de démarrer dans le parallèle Nord Stream 2.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Fox News a contacté la CIA pour obtenir des commentaires.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.