L’Allemagne autorisera les chars Leopard 2 pour l’Ukraine ; Les États-Unis promettent le M1 Abrams

BERLIN – Le chancelier allemand Olaf Scholz est sur le point de livrer plus d’une douzaine de ses chars Leopard 2 à l’Ukraine, ouvrant la voie à d’autres pays pour le faire, selon des articles de presse allemands et un haut responsable européen, mettant fin à des mois de débat entre alliés occidentaux et potentiellement aider à modifier l’équilibre sur le champ de bataille.

L’administration Biden doit également annoncer mercredi qu’elle enverra le principal char de combat américain, le M1 Abrams, mais probablement pas avant au moins l’automne, a déclaré au Washington Post un haut responsable américain connaissant la situation. de l’anonymat en raison de la sensibilité de la question.

Les responsables ukrainiens comptent sur les chars Leopard 2 – qui sont rapides, relativement faciles à utiliser et nombreux en Europe – pour aider leurs forces à prendre l’avantage sur le champ de bataille. On ne sait pas quand les chars allemands pourraient être livrés, ainsi que d’autres d’un consortium de pays européens qui se préparent à envoyer les leurs.

Le magazine allemand Der Spiegel, qui a d’abord rapporté le changement de politique de Berlin, a déclaré qu’ils seraient envoyés à partir des stocks de la Bundeswehr, l’armée allemande.

Berlin avait résisté aux appels à envoyer des chars sans agir en tandem avec d’autres alliés, affirmant qu’il ne voulait pas être considéré comme un participant direct à la guerre, invitant les représailles de la Russie. Ces dernières semaines, les responsables allemands avaient été plus explicites en liant toute décision d’envoyer des chars à une décision similaire des États-Unis.

Mais la pression internationale intense – et un renversement apparent de la propre position de Washington sur l’envoi de chars de combat – semble avoir donné une impulsion. Scholz doit rencontrer son cabinet mercredi avant de faire une annonce officielle. Il doit prononcer un discours devant les parlementaires à 13 heures, heure de Berlin.

En tant que fabricant du Leopard 2, l’un des chars les plus utilisés en Europe, l’Allemagne détient la clé de l’ensemble des chars de fabrication allemande en cours de préparation pour la livraison en Ukraine, puisque l’approbation de Berlin est requise pour la réexportation. La Pologne et un certain nombre d’autres membres européens de l’OTAN ont indiqué qu’ils étaient prêts à les envoyer. La Finlande, la Grèce, la Pologne, l’Espagne, la Suède, la Suisse et la Turquie en possèdent au moins 100.

“La décision de sortir et de livrer le Leopard 2 a été difficile, mais inéluctable”, a déclaré Marie-Agnes Strack-Zimmermann, présidente de la commission de la défense du parlement allemand. tweeté. “C’est une nouvelle salvatrice pour l’Ukraine battue et courageuse.”

Alors que l’Allemagne traînait des pieds, la Pologne, qui prévoit également d’envoyer une compagnie de Léopards, soit 14 chars, avait menacé d’aller de l’avant et de les envoyer avec ou sans l’autorisation de Berlin. Mardi, La Pologne a officiellement demandé l’autorisation allemande requise pour réexporter les chars, augmentant la pression sur Berlin pour qu’elle prenne une décision.

Les principaux conseillers à la sécurité nationale d’Allemagne, de France, de Grande-Bretagne et des États-Unis doivent également se rencontrer mercredi à Washington pour discuter de l’Ukraine. La Grande-Bretagne a déjà annoncé qu’elle enverrait un petit nombre de ses chars de combat principaux Challenger 2.

Les responsables ukrainiens et les législateurs américains avaient tous deux exhorté l’administration Biden à approuver ne serait-ce qu’un petit nombre de chars Abrams, estimant que cela fournirait à Berlin la couverture dont elle avait besoin pour se sentir à l’aise d’envoyer ses propres chars.

Un autre responsable américain a déclaré que les États-Unis devaient commander au moins 31 chars Abrams et huit véhicules de soutien dans le cadre de ce plan. Ils seront achetés avec l’argent de l’Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) fournie par le Congrès, plutôt que retirés de l’arsenal américain, comme de nombreuses autres armes envoyées en Ukraine l’ont été, a déclaré le responsable, s’exprimant sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité du problème.

Pas plus tard que la semaine dernière, cependant, de hauts responsables américains ont insisté sur le fait que les Abrams seraient trop lourds à exploiter et à entretenir pour l’armée ukrainienne.

“Je ne pense tout simplement pas que nous en soyons encore là”, a déclaré le sous-secrétaire à la Défense Colin Kahl aux journalistes la semaine dernière, après son retour d’une visite à Kyiv. « L’Abrams est un équipement très compliqué. C’est cher. C’est difficile de s’entraîner. »

L’incorporation de nouveaux chars plus modernes dans l’armée ukrainienne soulève des questions sur la manière dont les États-Unis ou leurs alliés pourraient former les forces ukrainiennes à les utiliser et les incorporer dans des formations sur le champ de bataille avec d’autres équipements occidentaux récemment fournis.

Une possibilité pourrait être de former un plus grand nombre de forces ukrainiennes dans la zone d’entraînement de Grafenwoehr, dans la campagne bavaroise allemande. L’installation américaine, la plus grande du genre en Europe, a commencé à accueillir un bataillon de plus de 600 soldats ukrainiens ce mois-ci pour apprendre à incorporer l’artillerie, les véhicules de combat d’infanterie et d’autres armes occidentales dans la guerre « à armes combinées » pour passer à l’offensive. . L’installation est également utilisée pour l’entraînement des chars.