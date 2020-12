Une conférence de presse avec des hommes politiques allemands – Britta Pedersen / AFP

L’Allemagne a déclaré vendredi qu’elle autoriserait l’expulsion des Syriens vers leur patrie ravagée par la guerre à partir de 2021 s’ils étaient considérés comme un risque pour la sécurité, cinq ans après un afflux massif de réfugiés.

La plus grande puissance économique de l’UE et le membre le plus peuplé de l’UE ont autorisé des centaines de milliers de personnes à fuir la guerre civile dévastatrice de la Syrie en 2015-2016, mais les responsables de la sécurité ont déclaré qu’il était temps de lever les protections générales contre l’expulsion.

«L’interdiction générale des expulsions (vers la Syrie) expirera à la fin de cette année», a déclaré aux journalistes Hans-Georg Engelke, secrétaire d’État au ministère de l’Intérieur.

«Ceux qui commettent des crimes ou poursuivent des terroristes visent à nuire gravement à notre État et à notre population devraient et devront quitter notre pays.»

La décision, qui a suscité de vives critiques de la part des groupes de défense des droits de l’homme, a été prise lors d’une conférence téléphonique entre le ministre fédéral de l’Intérieur, Horst Seehofer, un conservateur radical qui avait longtemps appelé à la fin de l’interdiction d’expulsion, et ses 16 homologues au niveau des États.

Les sociaux-démocrates (SPD), partenaires juniors du gouvernement de «grande coalition» droite-gauche de la chancelière Angela Merkel, ont échoué dans leur tentative d’obtenir une prolongation de six mois des protections, en place depuis 2012.

Ils ont fait valoir que la situation sécuritaire et humanitaire encore précaire en Syrie rendait les expulsions indéfendables.

M. Engelke, qui remplace Seehofer qui était en quarantaine après une exposition à un coronavirus, a déclaré lors d’une conférence de presse qu’environ 90 islamistes syriens présumés se trouveraient en Allemagne.

Les appels à un changement de position se multiplient depuis qu’un Syrien a été arrêté en novembre, soupçonné d’avoir commis une attaque meurtrière au couteau dans la ville de Dresde.

Les procureurs ont déclaré que le jeune homme de 20 ans, accusé d’avoir tué un touriste et gravement blessé un autre, avait une série de condamnations pénales et des antécédents d’implication dans la scène islamiste.

Il vivait en Allemagne sous le statut de «toléré» accordé aux personnes dont la demande d’asile a été rejetée mais qui ne peuvent être expulsées.

Boris Pistorius du SPD, ministre de l’Intérieur de Basse-Saxe, a noté que sur le plan pratique, les expulsions vers la Syrie resteraient pratiquement impossibles «car il n’y a pas d’institutions étatiques avec lesquelles nous entretenons des relations diplomatiques».

Mais il a vivement critiqué la signification symbolique de l’Allemagne devenant ce qu’il a appelé le premier pays de l’UE à lever l’interdiction d’expulsion.

L’Allemagne a accueilli plus d’un million de migrants, dont des dizaines de milliers de Syriens, au plus fort de l’afflux de réfugiés en 2015-16, lorsque plusieurs États membres de l’UE ont fermé leurs frontières aux demandeurs d’asile.