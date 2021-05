L’Allemagne assouplit les règles de quarantaine pour les voyageurs des sites touristiques populaires alors que le taux d’infection à Covid-19 diminue

À partir de jeudi, les personnes venant d’une centaine de pays peuvent éviter la mise en quarantaine si elles ont été complètement vaccinées au moins 15 jours avant leur voyage ou ont été testées négatives pour le virus. Un test PCR ne doit pas être effectué plus de 72 heures avant le voyage, ou un test antigénique rapide pas plus de 48 heures avant le voyage.

Les voyageurs doivent être vaccinés avec l’un des quatre vaccins approuvés par l’UE: Pfizer / BioNTech, AstraZeneca / Oxford, Moderna ou Johnson & Johnson.

Les personnes de plus de 28 ans peuvent également sauter la quarantaine si elles ont reçu un diagnostic de Covid-19 au cours des six derniers mois et se sont rétablies. L’exigence de quarantaine a également été levée pour les personnes qui traversent fréquemment la frontière pour travailler.

Selon le site Web d’informations RedaktionsNetzwerk Deutschland, les règles s’appliquent aux destinations touristiques populaires telles que l’Espagne, l’Italie, la Grèce et l’Autriche. Les voyageurs de la France voisine, qui est répertoriée par l’Allemagne comme une nation avec un «Risque d’infection particulièrement élevé» doivent encore mettre en quarantaine à l’arrivée.

Le taux d’incidence du Covid-19 sur sept jours diminue régulièrement en Allemagne. Jeudi, l’Institut Robert Koch a signalé 17 419 nouveaux cas, soit environ 4 500 cas de moins qu’il y a une semaine.

La dynamique positive a été notée par le ministre de la Santé Jens Spahn, qui a déclaré la semaine dernière que la troisième vague d’infections en Allemagne semblait avoir été « cassé. »

