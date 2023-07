L’Allemagne arrête 4 personnes pour avoir volé près de 500 anciennes pièces d’or celtiques

Les autorités allemandes ont annoncé mercredi avoir arrêté quatre suspects dans le vol de centaines de pièces d’or anciennes dans un musée de Bavière l’année dernière.

Des voleurs ont fait irruption dans le musée celtique et romain de Manching et ont pris 483 pièces celtiques qui ont été découvertes lors d’une fouille archéologique à proximité en 1999. Les pièces dataient d’environ 100 av.

Les responsables ont déclaré que des câbles avaient été coupés à un hub de télécommunications et que les réseaux locaux avaient été coupés avant le braquage, et que les voleurs étaient entrés et sortis du musée en neuf minutes tôt le 22 novembre sans donner l’alarme.

Le ministère de l’Intérieur de Bavière a déclaré que des raids avaient été effectués mardi dans la région de Schwerin, dans le nord-est de l’Allemagne, et que quatre personnes avaient été arrêtées. Il n’a pas précisé.

Le ministre régional de l’Intérieur, Joachim Herrmann, a déclaré dans un communiqué que l’opération était un « succès d’enquête exceptionnel » et que des « voleurs professionnels » avaient été arrêtés.