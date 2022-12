L’Allemagne arrête 25 personnes soupçonnées de complot violent d’extrême droite contre le Parlement

25 membres et sympathisants d’un groupe d’extrême droite ont été arrêtés en Allemagne.

Le groupe était soupçonné de préparer un complot violent pour renverser l’État.

Le ministre allemand de l’Intérieur a déclaré que le gouvernement réagirait avec force à de tels complots.

L’Allemagne a arrêté mercredi 25 membres et sympathisants d’un groupe d’extrême droite qui, selon les procureurs, préparait un renversement violent de l’État, certains membres étant soupçonnés d’avoir comploté une attaque armée contre le parlement.

Les procureurs ont déclaré que le groupe était inspiré par les théories du complot de l’État profond de QAnon et du Reichsbuerger, qui ne reconnaissent pas la légitimité de l’Allemagne moderne, insistant sur le fait que le “Deutsche Reich”, bien plus grand, existait toujours malgré la défaite des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le complot envisageait un ancien membre d’une famille royale allemande, identifié comme Heinrich XIII PR en vertu de la loi allemande sur la protection de la vie privée, comme le chef d’un futur État tandis qu’un autre suspect, Ruediger v. P., était le chef du bras militaire, les procureurs. dit le bureau.

Il a déclaré que Heinrich, qui utilise le titre de prince et vient de la maison royale de Reuss, qui avait régné sur certaines parties de l’Allemagne de l’Est, avait contacté des représentants de la Russie, que le groupe considérait comme son contact central pour établir son nouvel ordre. Il a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que les représentants avaient réagi positivement à la demande.

L’ambassade de Russie en Allemagne, citée par l’agence de presse RIA, a déclaré que les institutions diplomatiques et consulaires russes en Allemagne ne maintiennent pas de contact avec les représentants des groupes terroristes et d’autres groupes illégaux.

La ministre allemande de l’Intérieur, Nancy Faeser, a déclaré que le gouvernement réagirait avec toute la force de la loi contre de telles tentatives contre l’État et a déclaré que de nouvelles enquêtes révéleraient à quel point les plans de coup d’État du groupe avaient progressé.

Faeser a dit:

Les enquêtes donnent un aperçu des abysses d’une menace terroriste venue du milieu du Reichsbuerger.

Elle a ajouté que l’Etat de droit savait se défendre contre “les ennemis de la démocratie”.

Un soldat actif et plusieurs réservistes faisaient également partie des personnes faisant l’objet d’une enquête, a déclaré à Reuters un porte-parole du service de renseignement militaire. Le soldat actif est membre de la force d’élite KSK de la Bundeswehr, qui a été remaniée ces dernières années en raison d’un certain nombre d’incidents d’extrême droite.

Les enquêteurs soupçonnent que des membres individuels du groupe avaient des plans concrets pour prendre d’assaut la chambre basse du parlement du Bundestag à Berlin avec un petit groupe armé, a déclaré le bureau du procureur.

En août 2020, des manifestants ont pris d’assaut les marches du bâtiment du Parlement allemand du Reichstag, certains d’entre eux tenant des drapeaux d’extrême droite, lors de marches de masse contre les freins au coronavirus.

Les forces de police spéciales allemandes montent la garde et patrouillent dans un quartier du sud-ouest de Berlin le 7 décembre 2022 dans le cadre de raids nationaux tôt le matin contre des membres d’un “groupe terroriste” d’extrême droite. AFP Tobias SCHWARZ /AFP

L’agence allemande de renseignement intérieur attribue quelque 21 000 personnes au mouvement Reichsbuerger (Citoyens du Reich), dont environ 5% sont considérées comme des extrémistes de droite.

Quelque 2 100 Reichsbuerger sont prêts à recourir à la violence pour atteindre leurs objectifs, selon le rapport annuel 2021 de l’agence.

Maison de Reuss

La maison Reuss s’était auparavant distanciée d’Heinrich, le qualifiant d’homme confus qui poursuivait des théories du complot, selon les médias locaux. La maison n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire.

Dans un discours de 2019 dénonçant les structures politiques modernes, Heinrich Reuss a déclaré que sa dynastie familiale pouvait remonter à 900 après JC. Il a déclaré que dans l’ancienne principauté de Reuss, les gens menaient “une vie heureuse” car les structures administratives étaient “simples et transparentes”.

Il a dit:

Si les choses ne marchaient pas bien, vous alliez voir le prince. Vers qui devez-vous vous tourner aujourd’hui ?

L’Allemagne était un État vassal depuis la Seconde Guerre mondiale, a-t-il dit, gouverné par les alliés occidentaux.

La monarchie allemande a été abolie il y a un siècle. Lorsque la Constitution de Weimar est entrée en vigueur le 14 août 1919, les privilèges légaux et les titres de noblesse allemande ont été abolis. Par conséquent, officiellement, il n’y a pas de princes et de princesses en Allemagne.

“Changement de système”

Les procureurs ont déclaré que les raids avaient été menés par plus de 3 000 policiers et forces de sécurité dans 11 États fédéraux allemands. Des suspects ont été arrêtés dans les Länder allemands de Bade-Wurtemberg, Bavière, Berlin, Hesse, Basse-Saxe, Saxe, Thuringe ainsi qu’en Autriche et en Italie, a indiqué le bureau.

Les suspects sont accusés de se préparer, depuis fin novembre 2021 au plus tard, à mener des actions fondées sur leur idéologie, selon le bureau. Ces actions comprennent l’achat d’équipement, le recrutement de nouveaux membres et la tenue de cours de tir, a-t-il ajouté.

Les efforts de recrutement se sont concentrés principalement sur les membres de l’armée et les officiers de police, a indiqué le bureau.

Le groupe était conscient que son plan entraînerait des décès, a déclaré le bureau, ajoutant que ses membres considéraient ce scénario comme une “étape intermédiaire nécessaire” vers un changement global du système.

Le service de renseignement militaire a déclaré qu’il avait travaillé avec les procureurs sur leur enquête et partagé des informations avec le service de renseignement intérieur et les enquêteurs criminels fédéraux à l’approche des raids de mercredi.

Les suspects détenus comparaîtront mercredi et jeudi devant un juge de la Cour fédérale de justice qui délivrera les mandats d’arrêt et décidera de leur détention provisoire.