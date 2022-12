L’Allemagne arrête 25 personnes soupçonnées d’avoir planifié un coup d’État

BERLIN – Les forces spéciales allemandes ont arrêté 25 personnes soupçonnées de soutenir une organisation terroriste nationale qui envisageait de renverser le gouvernement et de former son propre État, a annoncé mercredi le procureur fédéral.

Lors de raids matinaux effectués à travers le pays, des officiers des forces spéciales ont arrêté des personnes soupçonnées d’être des membres et des partisans du groupe, qui, selon les procureurs, avait été formé l’année dernière et fonctionnait avec la conviction que “l’Allemagne est actuellement gouvernée par des membres”. d’un soi-disant État profond » qu’il fallait renverser. Les procureurs ont déclaré que deux autres personnes avaient été arrêtées en dehors de l’Allemagne, une en Autriche et une autre en Italie.

Les procureurs ont décrit le groupe, qu’ils n’ont pas identifié, comme étant influencé par les idéologies du groupe complotiste QAnon et d’un groupe complotiste allemand de droite appelé Reichsbürger, ou Citoyens du Reich, qui estime que l’Allemagne après la Seconde Guerre mondiale république n’est pas un pays souverain mais une corporation créée par les Alliés qui ont gagné la guerre.

Bon nombre des personnes arrêtées avaient suivi une formation militaire et comprenaient d’anciens soldats allemands, notamment de l’armée de l’ex-Allemagne de l’Est, et étaient connues pour avoir été lourdement armées d’armes acquises illégalement. Le groupe a très probablement été formé fin 2021, ont déclaré les procureurs.