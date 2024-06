Berlin a élaboré de nouvelles mesures d’urgence, notamment l’imposition d’une conscription et le contrôle gouvernemental de la distribution alimentaire.

Le gouvernement allemand a finalisé de nouveaux plans pour une guerre potentielle, notamment le rétablissement du service militaire obligatoire et le déploiement de troupes de l’OTAN sur son flanc oriental, citant les inquiétudes croissantes concernant les menaces perçues de la part de la Russie.

Le nouveau cadre de défense du pays a été approuvé mercredi par le cabinet du chancelier Olaf Scholz, remplaçant les directives remontant à 1989. « À la suite de l’agression russe, la situation sécuritaire en Europe a complètement changé » La ministre de l’Intérieur Nancy Faeser dit dans un rapport.

Le nouveau plan de défense précise des détails tels que la conscription obligatoire et l’obligation pour les fabricants de produire uniquement des biens de guerre. Certaines parties du pays pourraient être évacuées et les stations de métro, les parkings souterrains et autres installations souterraines seraient utilisées comme abris temporaires.

Les révisions du cadre reflètent également l’expansion de l’OTAN vers l’est, ce qui pourrait signifier venir en aide aux alliés des États baltes. « L’Allemagne n’est plus un État de première ligne, mais sert aux forces armées alliées de plaque tournante pour l’alliance au cœur de l’Europe. » » a déclaré le cabinet.















Le gouvernement aurait l’intention de contrôler la distribution de nourriture pour faire face à d’éventuelles pénuries en cas de guerre. Ces éventualités incluent le stockage de blé et d’autres céréales dans des endroits secrets et la création d’une réserve d’urgence de riz et de haricots. Les réserves fourniraient à la population allemande un repas chaud par jour, a rapporté le média allemand Bild.

Au-delà de la conscription militaire, les citoyens pourraient être contraints d’exercer certains métiers civils, comme soigner ou faire du pain. Les hôpitaux devraient se préparer à des afflux massifs de patients.

Le ministre de la Défense Boris Pistorius a déclaré que les nouveaux plans reflétaient des menaces croissantes pour la sécurité. « La défense globale de l’Allemagne est une tâche à laquelle nous devons tous apporter notre contribution, les institutions étatiques et civiles ainsi que chacun d’entre nous. » il a insisté. « Nous avons besoin d’une société résiliente, capable de relever les défis. »















Pistorius a averti mercredi les législateurs allemands que le pays devait être « prêt pour la guerre » d’ici 2029. Il a suggéré que la Bundeswehr soit élargie, idéalement en exigeant un service militaire qui « ne peut être totalement libre de ses obligations ».

Berlin a aboli sa conscription en 2011 et l’armée du pays est confrontée à un manque d’équipement. Un rapport parlementaire de l’année dernière indiquait qu’au rythme actuel de la revitalisation militaire, cela pourrait prendre un demi-siècle pour renforcer les forces allemandes.

L’Allemagne et d’autres membres de l’OTAN ont affirmé que le bloc serait confronté à la menace d’une invasion russe si Moscou l’emportait dans son conflit avec l’Ukraine. S’exprimant lors d’une conférence de presse avec des médias étrangers mercredi à Saint-Pétersbourg, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que les gouvernements occidentaux attisent des craintes absurdes pour contribuer à maintenir leur hégémonie mondiale. « Quelqu’un a imaginé que la Russie voulait attaquer l’OTAN » il ajouta. « Êtes-vous devenu complètement fou ? Êtes-vous épais comme une planche ? Qui a inventé ces bêtises, ces conneries ?