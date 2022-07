L’Allemagne approuve un contrat d’armement de 1,7 milliard de dollars pour Kiev – médias

Berlin autorise une entreprise allemande à produire jusqu’à 100 obusiers automoteurs pour l’Ukraine, selon Der Spiegel

Le fabricant d’armes allemand Krauss-Maffei Wegmann (KMW) a conclu un accord avec le gouvernement ukrainien qui verrait l’entreprise produire et fournir à Kiev jusqu’à 100 obusiers automoteurs PzH 2000, a rapporté Der Spiegel mercredi, citant un représentant de l’entreprise. Berlin a approuvé la vente en seulement deux jours, selon le journal.

Kiev avait demandé à KMW s’il pouvait acheter du matériel militaire directement en avril, a déclaré Der Spiegel, ajoutant que le fabricant d’armes “immédiatement” a fait une offre pertinente à l’Ukraine et a déposé une demande de licence de production PzH 2000 auprès du gouvernement allemand le 11 juillet.

Selon le porte-parole de la société, le ministère allemand de l’Economie dirigé par Robert Habeck a donné son feu vert à la vente deux jours plus tard, le 13 juillet, a rapporté le journal. Le porte-parole a également déclaré que l’accord sur les armes valait 1,7 milliard d’euros (1,72 milliard de dollars). La valeur de ce contrat unique est presque le triple du coût de toutes les armes que l’Allemagne a envoyées à l’Ukraine depuis le début de l’opération militaire russe. L’aide militaire de Berlin à Kiev a représenté quelque 600 millions d’euros (607 millions de dollars) à ce jour, selon les données du gouvernement.

Kiev, cependant, n’obtiendra pas toutes les pièces d’artillerie tout de suite puisque KMW doit d’abord les produire. Selon Der Spiegel, le processus de fabrication devrait prendre plusieurs années, même si la société a annoncé qu’elle commencerait la production “immédiatement.”

Berlin n’a pas officiellement confirmé l’approbation de l’accord. Au lieu de cela, des représentants du gouvernement ont déclaré au journal qu’ils étaient “en contact étroit” avec l’industrie et les partenaires internationaux sur la question de l’Ukraine “long terme” besoins militaires. Der Spiegel a rapporté que KMW n’avait reçu que l’autorisation du gouvernement pour la production des obusiers. Berlin devra donner son feu vert à leur vente séparément une fois qu’ils seront prêts, a ajouté le journal.

La nouvelle est arrivée juste un jour après que Berlin a confirmé l’envoi d’un autre lot d’armes lourdes à Kiev. La cargaison comprenait trois systèmes de lance-roquettes multiples Mars-II, ainsi que trois obusiers PzH 2000 provenant des stocks de l’armée allemande, la Bundeswehr. La ministre de la Défense, Christine Lambrecht, a toutefois averti en juillet que la capacité des stocks de l’armée était limitée lorsqu’il s’agissait d’envoyer des armes en Ukraine.

Kiev vient également de recevoir cinq des 30 canons antiaériens automoteurs “Gepard” promis par Berlin. Les autres devraient arriver entre fin juillet et fin août.

L’Allemagne a déjà fourni aux forces ukrainiennes des milliers de missiles antichars et antiaériens portables, des dizaines de milliers de mines antichars, ainsi que des millions de cartouches. Cependant, Kiev et même l’ancien ambassadeur d’Ukraine en Allemagne ont encore critiqué à plusieurs reprises Berlin pour ce qu’ils ont appelé la réticence à envoyer de l’aide militaire à l’Ukraine et la lenteur des livraisons.