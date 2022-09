L’Allemagne approuve de nouvelles exportations d’armes – médias

Berlin avait précédemment interdit les ventes d’armes à l’Arabie saoudite à cause de la guerre au Yémen

Le gouvernement de coalition allemand a approuvé 35 millions de dollars de nouvelles ventes d’armes à l’Arabie saoudite avant la visite du chancelier Olaf Scholz à Riyad la semaine dernière, a rapporté jeudi Der Spiegel. Les ventes ont été interrompues en 2018 à cause de la guerre au Yémen, mais Berlin a assoupli sa position sur l’envoi d’armes dans les zones de guerre depuis le déclenchement du conflit en Ukraine.

Le ministre de l’Economie, Robert Habeck, a confirmé dans une lettre au Bundestag allemand (Parlement) que plusieurs accords avaient été approuvés par Scholz peu de temps avant son voyage dans la région du Golfe la semaine dernière, a rapporté le journal.

Ces accords comprennent la vente de pièces d’avions d’une valeur de 1,3 million d’euros (1,26 million de dollars) aux Émirats arabes unis et la vente de 36,1 millions d’euros (35,1 millions de dollars) d’équipements et d’armements pour les avions de chasse Eurofighter et Tornado à l’Arabie saoudite. Les entreprises allemandes seront également autorisées à fournir des munitions pour l’Eurofighter.

Les licences d’exportation font partie d’un programme conjoint avec l’Italie, l’Espagne et la Grande-Bretagne, aurait indiqué la lettre.

L’Allemagne est le cinquième exportateur d’armes au monde, selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Alors que l’Arabie saoudite était autrefois l’un des principaux clients de Berlin – achetant pour 1,24 milliard d’euros d’armes allemandes en 2012, le gouvernement de l’ancienne chancelière Angela Merkel a accepté en 2018 d’interdire la vente d’armes aux pays impliqués dans la guerre au Yémen.

L’interdiction contenait plusieurs exceptions, mais un embargo total est entré en vigueur un an plus tard, à la suite de l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi par les forces de sécurité saoudiennes. Cependant, des reportages l’année dernière ont suggéré que l’interdiction était bafouée, les ventes étant autorisées dans plusieurs pays combattant au Yémen.

Avant les élections fédérales de septembre dernier, le manifeste du Parti vert indiquait explicitement qu’il voulait “mettre fin aux exportations d’armes européennes vers les zones de guerre et de crise.” Dans les jours et les semaines qui ont suivi le lancement par la Russie de son opération militaire en Ukraine en février, les Verts de Habeck et leurs partenaires de la coalition se sont tenus à cette politique, citant l’histoire de l’Allemagne en tant qu’agresseur pendant la Seconde Guerre mondiale pour expliquer leur réticence à armer les forces de Kiev.

Cette politique a été abandonnée et l’Allemagne a depuis donné à l’Ukraine des canons d’artillerie, des chars antiaériens, des véhicules blindés et des munitions. Malgré ce revirement important sur l’alimentation des conflits étrangers, Kiev a demandé à plusieurs reprises des armes plus lourdes et plus lourdes des stocks allemands, y compris des chars de combat et des véhicules de combat d’infanterie.