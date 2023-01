L’Allemagne “apprécie maintenant le moment” alors qu’elle accepte enfin d’envoyer des chars en Ukraine, dit Graham

L’Allemagne a déclaré mardi qu’elle accepterait d’envoyer des chars Leopard 2 en Ukraine après des semaines de blocage et de négociations avec Kyiv et ses partenaires internationaux.

“Je pense que les Allemands apprécient maintenant le moment”, a déclaré le sénateur de Caroline du Sud Lindsey Graham aux journalistes. “C’est maintenant une prise de conscience par les États-Unis et l’Allemagne que l’objectif est d’aider l’Ukraine à expulser la Russie.

“Il n’y a pas de décompression”, a-t-il ajouté.

LES ÉTATS-UNIS PEUVENT LIVRER UN “NOMBRE SIGNIFICATIF” DE CHARS ABRAMS À L’UKRAINE MALGRÉ LES MISGIVINGS DU PENTAGONE

La décision de Berlin aurait été annoncée juste au moment où Graham et le sénateur Richard Blumenthal, D-Conn., Terminaient une conférence de presse dans un appel direct à la Maison Blanche pour envoyer des chars Abrams à vous l’Ukraine dans le but de motiver l’Allemagne après qu’elle l’ait suggéré n’enverrait des chars que si les États-Unis le faisaient.

Les États-Unis pourraient également annoncer une expédition de chars vers l’Ukraine cette semaine, ont déclaré des sources à Fox News, bien que les responsables de la défense aient averti que ces chars ne répondraient probablement pas aux besoins ukrainiens pendant la guerre en raison des coûts, de la maintenance et du niveau de formation nécessaire.

Au lieu de cela, les États-Unis ont poussé l’Allemagne non seulement à envoyer des chars, mais à approuver la libération de chars pour Kyiv avec les 15 autres pays d’Europe qui possèdent également des chars Leopard 2 fournis par l’Allemagne dans leurs stocks.

ZELENSKYY D’UKRAINE LICENCIERA DES FONCTIONNAIRES DE HAUT NIVEAU DANS LA PURGE ANTICORRUPTION, AVEC PLUS À VENIR, AVERTIT-IL

“Les Russes arrivent”, a déclaré Blumenthal, qui vient de rentrer d’Ukraine avec Graham. “Et leur assaut commencera dans des semaines, pas dans des mois.

“Les Ukrainiens le savent, nos services de renseignement et nos militaires le savent, le monde le sait maintenant – il n’y a pas de secret ici. Les Russes sont sur le point de lancer une contre-offensive majeure”, a-t-il ajouté.

Les deux législateurs étaient catégoriques sur le fait que l’Ukraine pouvait gagner la guerre contre la Russie qui a commencé il y a 11 mois jour pour jour mardi, tant qu’ils “disposent des outils nécessaires”.

“En commençant par les chars”, a confirmé Blumenthal.

Graham a déclaré que l’objectif de fournir à l’Ukraine l’aide dont elle a besoin n’est pas de déclencher la troisième guerre mondiale, mais de chasser la Russie de l’Ukraine.

“S’il s’en tire comme ça, l’ordre mondial tel que nous le connaissons devient une blague. Les frontières ne veulent rien dire”, a déclaré Graham en référence au président russe Vladimir Poutine. “S’il n’est pas poursuivi ou que ceux qui sont sous son commandement ne sont pas poursuivis pour crimes de guerre flagrants, tout ce que nous avons dit après la Seconde Guerre mondiale devient simplement une rhétorique creuse.”

Graham a également adressé des critiques dans son pays pour le soutien massif à l’Ukraine et a encouragé ses collègues législateurs du GOP à se rendre eux-mêmes en Ukraine s’ils veulent comprendre l’importance du financement et de l’aide américains pour Kyiv.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Et au peuple américain, si vous pensez que la victoire de Poutine en Ukraine ne vous affecte pas, vous vous trompez. Je sais que nous en avons assez d’être impliqués dans des conflits à l’extérieur de notre pays”, a-t-il poursuivi. “Les frontières n’ont plus d’importance et si vous pouvez réécrire les frontières par la force des armes, Poutine ne s’arrêtera pas, et la Chine surveille de très près.

“Si Poutine réussit dans ses efforts pour briser la domination de l’Occident et usurper l’Ukraine, voilà Taïwan”, a-t-il ajouté.