BERLIN (AP) – Le gouvernement allemand a appelé les citoyens lundi à renoncer aux achats de Noël, deux jours avant que le pays ne se dirige vers un verrouillage dur qui fermera la plupart des magasins, resserrera les règles de distanciation sociale et fermera les écoles à travers le pays.

«Je souhaite et j’espère que les gens n’achèteront que ce dont ils ont vraiment besoin, comme des produits d’épicerie», a déclaré dimanche soir le ministre de l’Économie Peter Altmaier. «Plus vite nous maîtrisons ces infections, mieux c’est pour tout le monde.»

La chancelière Angela Merkel et les gouverneurs des 16 États allemands ont convenu dimanche d’intensifier les mesures de verrouillage du pays à compter de mercredi et jusqu’au 10 janvier pour arrêter la hausse exponentielle des cas de COVID-19. Merkel a déclaré que les restrictions existantes imposées en novembre n’avaient pas réussi à réduire considérablement le nombre de nouvelles infections. L’Allemagne a enregistré une augmentation constante des cas confirmés et des décès ces dernières semaines.

Lundi, le centre de contrôle central des maladies du pays a signalé 16 362 nouveaux cas, soit environ 4 000 cas plus d’une semaine auparavant. L’Institut Robert Koch a signalé 188 nouveaux décès portant le nombre total de morts à 21 975. La semaine dernière, le nombre de décès quotidiens est passé à près de 600 cas, mais après le week-end, les chiffres sont généralement plus bas car tous les États n’ont pas signalé de nouveaux chiffres le week-end.

Les hôpitaux à travers le pays ont averti à plusieurs reprises ces dernières semaines qu’ils atteignaient leurs limites en matière de soins aux patients atteints de COVID-19 et que la dotation en personnel dans les unités de soins intensifs devenait un problème.

Dans certains États, dont la Saxe en Allemagne de l’Est et la Rhénanie du Nord-Westphalie à l’ouest, les écoles sont déjà fermées ou la fréquentation scolaire obligatoire supprimée afin que les parents puissent garder leurs enfants à la maison.

À partir de mercredi, les écoles du pays seront fermées ou passeront à l’enseignement à domicile; la plupart des magasins non alimentaires seront fermés, de même que les entreprises telles que les coiffeurs qui ont jusqu’à présent été autorisées à rester ouvertes. Les plats à emporter au restaurant seront toujours autorisés, mais il est interdit de manger ou de boire sur place.

L’histoire continue

À l’exception de Noël, le nombre de personnes autorisées à se réunir à l’intérieur restera limité à cinq, sans compter les enfants de moins de 14 ans.

La vente de feux d’artifice traditionnellement utilisés pour célébrer le Nouvel An sera également interdite, tout comme les rassemblements publics en plein air le soir du Nouvel An.

___

Suivez la couverture pandémique d’AP sur http://apnews.com/VirusOutbreak et https://apnews.com/UnderstandingtheOutbreak