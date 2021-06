L’Allemagne appelle l’UE à supprimer le droit de veto des membres sur les décisions de politique étrangère du bloc

« Le veto doit disparaître, même si cela signifie que nous pouvons être mis en minorité » Le plus haut diplomate allemand a déclaré lundi aux ambassadeurs du pays, s’exprimant par vidéoconférence. « Nous ne pouvons pas nous laisser prendre en otage par ceux qui entravent la politique étrangère européenne avec leurs veto », a-t-il dit, ajoutant que continuer à le faire ne ferait que risquer « la cohésion de l’Europe ».

Actuellement, les décisions de politique étrangère et de sécurité au niveau de l’UE ne sont prises que si tous ses 27 États membres sont d’accord. Ce principe d’unanimité donne essentiellement à tout État membre la possibilité de bloquer toute décision de politique étrangère par le biais du mécanisme de veto.

La Hongrie a récemment fait usage du veto, bloquant à plusieurs reprises diverses résolutions de l’UE au cours des derniers mois. Le mois dernier, il a refusé de ratifier un accord commercial de l’UE avec les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, et a refusé de soutenir un appel au cessez-le-feu au milieu du conflit entre Israël et les Palestiniens à Gaza.

Dirigée par le Premier ministre Viktor Orban, dont le gouvernement a tendu les relations avec Bruxelles sur un certain nombre de questions, notamment l’immigration, la Hongrie a également refusé à deux reprises de soutenir une déclaration de l’UE critiquant Pékin pour sa gestion de la situation à Hong Kong – apparemment à la colère de Berlin.

À l’époque, Maas a critiqué la décision de Budapest de bloquer une déclaration accusant la Chine de réprimer « la démocratie » à Hong Kong comme « absolument incompréhensible. »

« Ce n’est pas la première fois que la Hongrie rompt avec [the EU’s] unité lorsqu’il s’agit de la question de la Chine », a-t-il déclaré début mai, suggérant que Budapest l’avait fait à cause de « de bonnes relations entre la Chine et la Hongrie ». Maas a dit qu’il le croyait « important » cette « l’Union européenne parle d’une seule voix », surtout quand il s’agit de Chine.

Ses derniers commentaires interviennent quelques jours seulement après qu’un autre responsable du ministère allemand des Affaires étrangères – le secrétaire d’État Miguel Berger – ait critiqué la Hongrie pour sa « politique de blocage » dans un post Twitter accablant et a ouvertement appelé à une « débat sérieux » sur les moyens de « gérer la dissidence » dans l’UE.

La Hongrie a de nouveau bloqué une déclaration de l’UE sur #Hong Kong. Il y a trois semaines, c’était sur le Moyen-Orient. Politique étrangère et de sécurité commune #PESC ne peut pas fonctionner sur la base d’une politique de blocage. Nous avons besoin d’un débat sérieux sur les moyens de gérer la dissidence, y compris le vote à la majorité qualifiée. @eu_eeas – Miguel Berger (@MiguelBergerAA) 4 juin 2021

L’UE a déjà tenté de forcer les gouvernements dissidents à Budapest et à Varsovie à s’aligner. Bruxelles a été en désaccord avec les deux États membres de l’UE sur un certain nombre de questions, allant de la migration à ce qu’elle a appelé « questions liées à l’état de droit ». En mars, la Hongrie et la Pologne ont même déposé une plainte contre l’UE au sujet du nouveau règlement du bloc lui permettant de suspendre les financements des pays membres réputés enfreindre l’État de droit.

Le Parlement européen a également demandé une enquête sur les violations présumées de l’État de droit de l’UE par Budapest en 2018. S’il est reconnu coupable, Budapest pourrait faire face à des sanctions et voir ses droits de vote réduits au sein du bloc. La Hongrie a intenté une action en justice contre elle devant la Cour de justice de l’UE, mais elle a été rejetée en juin.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !