L’Allemagne annonce qu’elle enverra 14 chars Leopard en Ukraine

Le gouvernement allemand a confirmé qu’il fournira à l’Ukraine des chars de combat Leopard 2 et approuvera les demandes d’autres pays à faire de même.

Le chancelier Olaf Scholz a déclaré mercredi que l’Allemagne “agissait en étroite coordination” avec ses alliés.

Dans un communiqué, le gouvernement a déclaré qu’il fournirait initialement à l’Ukraine une compagnie de chars Leopard 2 A6, qui comprend 14 véhicules, à partir de ses propres stocks. L’objectif est de fournir à l’Ukraine un total de deux bataillons avec d’autres pays.

La décision tant attendue est intervenue après que des responsables américains ont déclaré qu’un accord préliminaire avait été conclu pour que les États-Unis envoient des chars M1 Abrams pour aider Kyiv à repousser les forces russes retranchées à l’est près d’un an depuis le début de la guerre.

En obligeant Washington à engager certains de ses propres chars, Berlin espère écarter le risque d’une réaction violente de la part de la Russie.

Ekkehard Brose, chef de l’Académie fédérale de politique de sécurité de l’armée allemande, a déclaré qu’il était crucial de lier les États-Unis à la décision, pour éviter que l’Europe ne soit confrontée à une seule Russie dotée d’armes nucléaires.

L'Ukraine contrôle environ 30 % de la région de Zaporizhzhia avant une potentielle escalade :

Sur les fronts ukrainiens à Zaporizhzhia Chris Brown, de CBC, se joint aux soldats ukrainiens à Zaporizhzhia, en Ukraine, pour être le témoin direct des efforts de guerre visant à repousser la présence russe dans ce pays. Les experts militaires disent que la région est probablement la prochaine grande bataille de la guerre, car elle est importante pour les deux pays.

Mais il a également noté la signification historique plus profonde de la décision.

“Les chars de fabrication allemande affronteront à nouveau les chars russes en Ukraine”, a-t-il déclaré, notant que ce n’était “pas une pensée facile” pour l’Allemagne, qui prend au sérieux sa responsabilité dans les horreurs de la Seconde Guerre mondiale.

Le Kremlin dénonce un “plan désastreux”

Les membres du gouvernement de coalition tripartite de Scholz ont salué la nouvelle avant l’annonce officielle.

« Le Léopard est libéré ! a déclaré la députée allemande Katrin Goering-Eckardt, une députée du Parti Vert.

Marie-Agnès Strack-Zimmermann, membre du Parti libéral-démocrate qui préside la commission parlementaire de la défense, a déclaré que la nouvelle était “un soulagement pour une Ukraine maltraitée et courageuse”.

Strack-Zimmermann avait été l’une des voix les plus fortes appelant à une décision rapide sur les livraisons d’armes à l’Ukraine.

L’Alternative pour l’Allemagne (AfD) d’extrême droite et le Parti de gauche, chacun ayant des liens actuels ou historiques avec la Russie, ont critiqué cette décision.

“L’Allemagne risque d’être directement entraînée dans la guerre”, a déclaré le co-dirigeant de l’AfD, Tino Chrupalla.

“La fourniture de chars de combat Leopard, qui met fin à un autre tabou, nous rapproche potentiellement d’une troisième guerre mondiale plutôt que de la paix en Europe”, a déclaré le leader parlementaire de gauche, Dietmar Bartsch, à l’agence de presse allemande dpa.

Sur cette photo non datée tirée d’une vidéo et publiée lundi par le service de presse du ministère russe de la Défense, des chars T-90M de l’armée russe roulent vers leur position dans un lieu non divulgué en Ukraine. (Service de presse du ministère russe de la Défense)

Plus tôt cette semaine, la Pologne a officiellement demandé à l’Allemagne d’approuver l’envoi de chars Leopard 2 des stocks polonais vers l’Ukraine.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a décrit les intentions allemandes et américaines avec les chars comme “un plan plutôt désastreux”.

“Je suis convaincu que de nombreux spécialistes comprennent l’absurdité de cette idée”, a déclaré Peskov aux journalistes mercredi.

Peskov a prédit que “ces chars brûleront comme tous les autres… Sauf qu’ils coûtent très cher, et que cela retombera sur les épaules des contribuables européens”.

Abrams approuve un renversement pour les États-Unis

Les responsables américains ont déclaré que les détails étaient toujours en cours d’élaboration sur l’envoi des Abrams, ce qui représente un renversement pour l’administration de Joe Biden.

Une grande partie de l’aide envoyée jusqu’à présent au cours de la guerre de 11 mois l’a été par le biais d’un programme distinct puisant dans les stocks du Pentagone pour acheminer plus rapidement des armes vers l’Ukraine. Mais même dans le cadre de ce programme, il faudrait des mois pour acheminer des chars vers l’Ukraine et pour que les forces ukrainiennes s’y entraînent. Il n’était pas clair mardi dans combien de temps les États-Unis commenceront à entraîner les troupes ukrainiennes sur l’Abrams et à peu près dans combien de temps ils pourront se rendre sur le front.

Filippo Grandi, Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, examine les bâtiments détruits par les bombardements lors de sa visite dans la ville ukrainienne de Kharkiv mardi. (Sergey Bobok/AFP/Getty Images)

Jusqu’à présent, les États-Unis ont résisté à la fourniture de leurs propres chars M1 Abrams à l’Ukraine, invoquant des problèmes de maintenance et de logistique importants et complexes avec les véhicules de haute technologie, la formation requise et le maintien en puissance des chars. Le responsable a également déclaré que l’administration estime que de tels plans sont désormais en place, mais que leur mise en œuvre pourrait prendre du temps.

Au Pentagone, le porte-parole Brig. Le général Pat Ryder a déclaré mardi qu’il n’avait rien à annoncer sur une quelconque décision américaine concernant les chars Abrams. Mais il a dit, “chaque fois que nous avons fourni à l’Ukraine un type de système, nous avons fourni les capacités d’entraînement et de maintien avec cela.”

Le revirement de l’administration survient quelques jours seulement après qu’une coalition de plus de 50 hauts responsables de la défense d’Europe et d’ailleurs se soit réunie en Allemagne pour discuter des besoins de guerre de l’Ukraine, et les chars de combat étaient un sujet primordial.

Alors que plusieurs républicains de la Chambre au Congrès se sont opposés au montant de l’aide militaire distribuée à l’Ukraine depuis le début de l’invasion russe le 24 février dernier, le chef républicain du Sénat, Mitch McConnell, a déclaré mardi “qu’il est temps, plus que temps” pour l’administration Biden et ses alliés d’envoyer plus l’aide militaire à l’Ukraine, et que les États-Unis doivent fournir plus de chars et d’armes pour aider l’Ukraine à « gagner cette guerre ».

“Il est temps, plus que temps, pour l’administration Biden et nos alliés de prendre au sérieux l’idée d’aider l’Ukraine à terminer le travail et à reprendre son pays.”

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a clairement indiqué mardi soir qu’il espérait recevoir un nombre plus important de chars des alliés occidentaux.

“Il ne s’agit pas de cinq, ou 10, ou 15 chars. Le besoin est plus grand”, a-t-il dit.

