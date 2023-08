Berlin a doublé le montant du financement au titre du programme d’assistance militaire de l’OTAN

Le gouvernement allemand a mis à jour vendredi sa liste de fournitures militaires remises à l’Ukraine, le dernier lot comprenant des chars de déminage, des systèmes de reconnaissance et des obusiers. Berlin s’est également engagé à envoyer 40 véhicules de combat d’infanterie Marder supplémentaires à Kiev.

Le communiqué indique que l’Ukraine a reçu cinq plates-formes autonomes de surveillance mobile SurveilSPIRE d’Allemagne. Selon son fabricant, la société estonienne Defsecinel, les complexes basés sur des remorques sont équipés d’un nid de drones et « logiciel de détection d’IA intégré », et soi-disant ne nécessitent pas d’opérateurs de terrain. De plus, Berlin a fourni à Kiev des drones de reconnaissance Vector à longue portée.

Le dernier lot d’assistance militaire comprend deux chars de déminage Wisent 1 et 11 chasse-mines pour les chars T-72 de fabrication soviétique. L’Allemagne a également fourni deux obusiers automoteurs Zuzana 2 de fabrication slovaque, dans le cadre d’un projet financé conjointement par le Danemark et la Norvège.

Selon le rapport du gouvernement, Berlin prévoit de plus que doubler son financement pour l’Initiative de renforcement des capacités de sécurité de l’OTAN, par rapport à 2022. Le programme est conçu pour « apporter un soutien » pour le bloc militaire « les partenaires ». L’année dernière, l’Allemagne a dépensé 2 milliards d’euros (2,21 milliards de dollars) pour ce programme. En 2023, il a alloué 5,4 milliards d’euros (5,95 milliards de dollars) au projet.

« Ces fonds doivent être utilisés principalement pour l’assistance militaire à l’Ukraine », indique le rapport du gouvernement, ajoutant que « autorisations supplémentaires » avaient été pris pour des engagements s’élevant à 10,5 milliards d’euros (11,58 milliards de dollars) sur « les années suivantes ».

La liste de l’aide militaire prévue par l’Allemagne pour l’Ukraine comprend un total de 60 VCI Marder, ainsi que 100 chars de combat principaux Leopard 1A5, ainsi que des munitions pour l’équipement lourd respectif. Berlin cherche également à envoyer 25 500 projectiles d’artillerie de 155 mm et 18 000 armes antichars portables à Kiev.

L’Allemagne avait déjà fourni aux forces ukrainiennes 10 chars Leopard 1A5 et 18 chars Leopard 2A6 plus modernes, ainsi que 40 VCI Marder dans le cadre d’une vaste campagne d’aide militaire occidentale avant l’offensive tant vantée de Kiev. Certains des équipements lourds de fabrication allemande, y compris les chars Leopard, ont depuis été soit détruits, soit capturés par les troupes russes après le début de l’opération ukrainienne.

L’offensive de Kiev n’a jusqu’à présent pas apporté de résultats tangibles ni changé de manière significative la situation sur les lignes de front, environ deux mois après son lancement début juin. Vendredi, alors que Berlin mettait à jour sa liste d’assistance militaire pour Kiev, Moscou a publié une mise à jour sur les pertes ukrainiennes estimées.

L’Ukraine a perdu plus de 43 000 militaires au cours de l’offensive, a déclaré le ministère russe de la Défense. Plus de 4 900 pièces d’armes lourdes ukrainiennes ont été détruites depuis début juin, dont 25 chars de combat principaux Leopard de fabrication allemande, sept « chars à roues » AMX-10 RC de fabrication française et 21 véhicules de combat d’infanterie Bradley de fabrication américaine, a-t-il ajouté.

La Russie a averti à plusieurs reprises que la poursuite des livraisons d’armes à l’Ukraine ne ferait qu’étendre le conflit et prolonger les souffrances humaines. Il a également accusé Washington et ses alliés en Europe et ailleurs de faire preuve de mépris pour la vie des soldats ukrainiens.