L’Allemagne annonce des contrôles plus stricts aux frontières — RT World News

L’Allemagne va réimposer des contrôles de passeports à ses frontières terrestres pendant au moins les six prochains mois, afin de freiner « migration irrégulière » le gouvernement de Berlin a déclaré

L’Allemagne possède une frontière terrestre de 3 700 km avec le Danemark, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la France, la Suisse, l’Autriche, la République tchèque et la Pologne. Tous ces pays sont membres de l’espace Schengen de l’UE.

« Nous renforçons notre sécurité intérieure par des actions concrètes et nous poursuivons notre position ferme contre la migration irrégulière », La ministre de l’Intérieur, Nancy Faeser, l’a déclaré lundi en annonçant la mesure.

« Nous faisons tout ce que nous pouvons pour protéger la population de notre pays contre cela », Faeser a ajouté.

Les contrôles de passeports doivent commencer lundi prochain et durer six mois, à moins qu’ils ne soient renouvelés par Berlin. Selon Faeser, ils visent à réprimer les personnes entrant en Allemagne sans visa et à répondre aux menaces de la part des autorités allemandes. « Groupes terroristes islamistes » et le crime organisé transnational.















L’Allemagne a renforcé les contrôles aux frontières avec la Pologne, la République tchèque, l’Autriche et la Suisse l’année dernière, en réponse à « une forte augmentation des premières demandes d’asile », Selon la chaîne de télévision publique DW, ces contrôles étaient également annoncés comme temporaires, mais ils ont été prolongés à plusieurs reprises.

La vague d’attaques au couteau survenues le mois dernier lors d’un festival de la diversité à Solingen, au cours duquel trois personnes ont été tuées et huit blessées, a relancé le débat parmi les Allemands sur l’immigration de masse en provenance de pays extérieurs à l’UE. Le suspect, un Syrien de 26 ans, aurait demandé l’asile en 2022.

Les partis anti-immigration Alternative pour l’Allemagne (AfD) et Alliance Sahra Wagenknecht (BSW) ont réalisé des gains significatifs aux élections régionales de Thuringe et de Saxe la semaine dernière. La coalition au pouvoir, qui comprend les sociaux-démocrates du chancelier Olaf Scholz, devra faire face à un autre scrutin difficile dans le Brandebourg à la fin du mois.

Selon certaines informations, le gouvernement aurait engagé des discussions avec les principaux partis d’opposition, les chrétiens-démocrates (CDU) et l’Union chrétienne-sociale (CSU), sur la question de l’immigration.

Selon les estimations officielles, les immigrés représentent environ 18 % de la population allemande. Parmi eux, près de 40 % vivent dans le pays depuis moins de 10 ans.