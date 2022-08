L’Allemagne annonce de nouvelles mesures contre les coronavirus pour l’automne et l’hiver

BERLIN (AP) – Le gouvernement allemand a présenté mercredi ses plans pour de nouvelles mesures contre les coronavirus pour l’automne et l’hiver à venir, car il s’attend à ce que les cas de virus augmentent à nouveau pendant la saison froide.

Le port du masque dans les avions et lors des longs trajets en train et en bus sera obligatoire d’octobre à début avril dans toute l’Allemagne. Le port obligatoire du masque et la présentation d’un test de coronavirus négatif s’appliqueront aux hôpitaux, maisons de retraite et institutions similaires accueillant des personnes vulnérables.

De nombreuses autres règles seront mises en œuvre individuellement par les 16 États du pays en fonction de la gravité de la propagation du virus dans leurs régions. Cela pourrait inclure le port de masques dans les transports publics locaux, dans les écoles pour les élèves de cinquième année et plus et lors d’événements publics en salle.

Certaines installations communautaires telles que les écoles, les prisons ou les refuges pour demandeurs d’asile peuvent également mettre en place à nouveau des tests réguliers si le nombre de virus augmente, ont déclaré les ministres allemands de la Santé et de la Justice dans un communiqué conjoint.

“L’Allemagne devrait être mieux préparée pour le prochain hiver du coronavirus que les années précédentes”, a déclaré le ministre de la Santé Karl Lauterbach, ajoutant qu’une campagne de vaccination commencerait également à l’automne, avec de nouveaux vaccins.

Le ministre de la Justice, Marco Buschmann, a ajouté que des efforts particuliers seront déployés pour maintenir les écoles ouvertes.

« Les enfants ont droit à une éducation scolaire et à une journée scolaire aussi insouciante que possible. Les fermetures d’écoles ne doivent donc pas être autorisées », a déclaré Buschmann, ajoutant que les États « ne pourront imposer une exigence de masque dans les écoles que si cela est nécessaire pour pouvoir continuer à dispenser un enseignement en personne ».

Les nouveaux règlements doivent encore être soumis au Cabinet et au Parlement, mais devraient être adoptés.

The Associated Press