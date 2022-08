L’Allemagne annonce au russe Gazprom que sa turbine est prête pour le pipeline

Les installations de stockage de gaz en Allemagne étaient pleines à 69% mercredi, mais les responsables ont dit aux entreprises et aux citoyens de commencer à réduire autant que possible leur consommation d’énergie tant que le temps était encore chaud. Près de la moitié de tous les foyers en Allemagne sont chauffés au gaz, et les ménages, ainsi que les infrastructures essentielles telles que les hôpitaux et les services de secours, seront prioritaires en cas de pénurie.

M. Poutine a suggéré que l’Allemagne pourrait résoudre son problème de gaz en ouvrant le deuxième gazoduc qui a été mis sous cocon quelques jours avant que la Russie n’envahisse l’Ukraine, Nord Stream 2.

Cette proposition a été reprise par Gerhard Schröder, l’ancien chancelier allemand qui reste proche de M. Poutine bien qu’il ait été rejeté par son propre parti politique, les sociaux-démocrates, et de nombreux Allemands. Dans une interview accordée à l’hebdomadaire allemand Stern, M. Schröder, qui a rencontré le président russe à Moscou la semaine dernière, a également déclaré que le Kremlin était ouvert à des pourparlers pour mettre fin à la guerre, à condition que l’Ukraine renonce à sa revendication sur la Crimée – que la Russie a annexée. en 2014 — ainsi que ses aspirations à rejoindre l’OTAN.

Interrogé sur la perspective de redémarrage de Nord Stream 2, M. Scholz a étouffé un rire, soulignant que son gazoduc jumeau passant sous la mer Baltique, Nord Stream 1, était déjà sous-utilisé, tout comme d’autres liaisons terrestres à travers l’Ukraine, ainsi qu’une à travers la Biélorussie et la Pologne – que la Russie avait sanctionnées.

“Il y a suffisamment de capacité avec Nord Stream 1”, a-t-il déclaré. “Tous les contrats que la Russie a conclus pour l’ensemble de l’Europe peuvent être remplis avec l’aide de ce gazoduc.”

La réduction des flux de gaz naturel a fait grimper les prix en Europe à des niveaux record. Mercredi, ils sont restés environ le double de ce qu’ils étaient à la mi-juin, lorsque la Russie a commencé à restreindre les flux via le gazoduc Nord Stream 1.