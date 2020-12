Boris Johnson revient au 10 Downing Street à Londres le 8 décembre 2020 – DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Mardi, l’Allemagne a affirmé que les tentatives de diviser l’UE sur le Brexit, et en particulier de creuser un fossé entre Berlin et Paris, avaient échoué avant les pourparlers de confrontation de Boris Johnson avec Ursula von der Leyen.

«Les efforts pour diviser l’UE sur le Brexit ont échoué et continueront d’échouer», a déclaré Michael Roth, ministre allemand de l’Europe.

M. Roth, qui s’exprimait après une réunion des ministres européens de l’UE, a nié que Paris ait jamais menacé de mettre son veto à l’accord commercial sur le Brexit.

«La France n’a pas annoncé de veto, elle a simplement dit que tous les États membres devront s’entendre sur un accord. Cela n’a rien de nouveau », a-t-il déclaré.

Mais quelques heures plus tôt, Clément Beaune, ministre français de l’Europe, avait déclaré à la radio française: «Nous ne sacrifierons pas nos pêcheries et nos pêcheurs. Et les Britanniques le savent.

«Si nous constatons que l’accord est pire que de ne pas avoir d’accord, nous n’hésiterons pas, comme tous les autres pays le peuvent, à le rejeter.»

Il a ajouté: «Nous avons encore du temps pour les négociations. Au moins quelques jours. Après cela, nous devons être clairs envers nos entreprises, nos pêcheurs… et dire oui ou non, accord ou non.

Les commentaires de M. Roth sont intervenus après que Michel Barnier, le négociateur en chef du bloc, ait informé les ministres des négociations sur le Brexit, avant le sommet du Conseil européen des dirigeants de l’UE de jeudi.

Les chefs des 27 États membres restants pourraient soutenir un accord négocié, qui a besoin d’un soutien unanime pour déclencher un processus de ratification du Parlement européen, lors du sommet, mais le temps presse.

Le négociateur en chef de l’UE a déclaré qu’il y avait une « pleine unité » entre les États membres, malgré les signes de rupture entre la France et l’Allemagne au sujet des pourparlers.

« Nous ne sacrifierons jamais notre avenir pour le présent. L’accès à notre marché est assorti de conditions », a-t-il déclaré dans un signe que l’UE n’abandonnerait pas son insistance sur les garanties de règles du jeu équitables.

Des sources diplomatiques de l’UE ont accusé Berlin de se laisser aller à la pêche pour éviter tout accord.

Angela Merkel a été accusée par des sources à Bruxelles soutenant la position française sur les négociations de pêche de se pencher sur son alliée Mme von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, pour aller doucement.

Ces derniers jours, Paris et Berlin ont fait preuve d’unité renouvelée, l’Allemagne réitérant son engagement à garantir de solides conditions de concurrence équitables.

Un diplomate de l’UE a suggéré que la plupart des États membres étaient unifiés sur des conditions de concurrence équitables, mais pas nécessairement sur le poisson.

Les droits de pêche concernent uniquement les pays dépendants des eaux britanniques comme la France, le Danemark, la Belgique et les Pays-Bas. Les bateaux allemands pêchent dans les eaux britanniques, mais dans une moindre mesure.

La Pologne et la Hongrie ont été accusées d’être bancales sur les garanties de règles du jeu équitables par des sources, qui ont averti que l’Irlande, le pays de l’UE le plus touché par un non-accord, serait surveillée attentivement pour déceler tout signe d’oscillation, a déclaré le diplomate.

Un diplomate de l’UE a déclaré que Mme von der Leyen prenait «une plate-forme trop large pour elle-même», un message codé adressé au président de la Commission européenne pour ne pas aller doucement avec M. Johnson mercredi soir.