L’Allemagne affirme que les stocks d’armes se sont épuisés dans un contexte de soutien à l’Ukraine

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La discussion sur les livraisons d’armes allemandes à l’Ukraine a de nouveau refait surface cette semaine avec la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock avertissant que les stocks d’armes de Berlin sont épuisés.

Alors que l’Ukraine entre dans son sixième mois de guerre avec la Russie, Baerbock a déclaré mercredi que l’Allemagne n’était pas en mesure de faire plus pour envoyer des fournitures d’armes immédiates à l’Ukraine.

“Malheureusement, la situation ici est telle que nous avons des déficits absolus dans nos propres stocks”, a-t-elle déclaré dans une interview à la radio publique allemande ZDF.

BIDEN DISCUTE DE L’IRAN ET DE LA CENTRALE NUCLÉAIRE UKRAINIENNE AVEC DES DIRIGEANTS BRITANNIQUES, FRANÇAIS ET ALLEMANDS

Baerbock a déclaré que pour fournir à Kyiv l’équipement et les armes dont l’Allemagne disposait déjà, son industrie d’armement devait “produire du matériel spécifiquement pour l’Ukraine”.

L’Allemagne a été critiquée pour son hésitation initiale à envoyer une aide défensive à l’Ukraine, en envoyant notoirement 5 000 casques avant l’invasion et en interrompant plus tard les livraisons d’armes en avril lorsqu’elle a déclaré que ses réserves étaient au maximum.

Les chefs d’État allemands, bien qu’écrasants, ont soutenu l’envoi d’une aide défensive à l’Ukraine et ont approuvé l’envoi “d’armes lourdes et de machines complexes” à Kyiv plus tard ce mois-là.

Les commentaires du ministre des Affaires étrangères mercredi sont intervenus un jour après que le chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé que Berlin prévoyait d’expédier près de 500 millions de dollars d’armes à l’Ukraine en 2023.

L’OTAN SE TOURNE VERS L’ALLEMAGNE POUR UN PLAN DE RENFORCEMENT DES DÉFENSES DANS LE FLANC EST DE L’EUROPE

La cargaison devrait comprendre des systèmes de défense aérienne, une douzaine de véhicules blindés de dépannage, 20 lance-roquettes montés sur ramassage, des munitions de précision et des dispositifs anti-drones, aurait déclaré un porte-parole du chancelier à DW.

Scholz a ouvertement condamné la guerre du président russe Vladimir Poutine en Ukraine et s’est joint aux sanctions internationales pour punir Moscou.

Mais son approche tout au long du conflit a suscité quelques critiques dans son pays et à l’étranger.

Le sien tentatives perçues de blocage les livraisons d’équipements à l’Ukraine au début de cette année et un appel téléphonique en mai entre Scholz, Poutine et le président français Emmanuel Macron ont suscité le scepticisme de certains et ont conduit à frustrations des partenaires internationaux.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Mais l’aide allemande à l’Ukraine s’est accélérée ces derniers mois avec la livraison de 54 véhicules blindés de transport de troupes M113, 15 canons antiaériens automoteurs GEPARD, 10 obusiers et une pléthore de munitions ainsi que des fournitures d’aide non létales, selon l’Allemand gouvernement.

Depuis janvier 2022, l’Allemagne a fourni à l’Ukraine plus de 685 millions de dollars en fournitures d’armes.