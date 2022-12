L’Allemagne affirme que des dizaines de personnes ont été arrêtées dans un complot présumé de coup d’État

BERLIN –

Mercredi, la police allemande a arrêté des dizaines de personnes, dont un prince autoproclamé, un parachutiste à la retraite et un ancien juge, accusant les suspects de discuter du renversement violent du gouvernement, mais sans savoir à quel point les plans étaient concrets.

Un responsable allemand et un législateur ont déclaré que les enquêteurs avaient peut-être détecté un véritable complot, un fantasme ivre, ou les deux. Quoi qu’il en soit, l’Allemagne prend au sérieux toute menace de droite et des milliers de policiers ont effectué des raids avant l’aube dans une grande partie du pays.

“Nous parlons d’un groupe qui, d’après ce que nous savons jusqu’à présent, a prévu d’abolir violemment notre État de droit démocratique et d’une attaque armée”, contre le bâtiment du Parlement allemand, a déclaré le porte-parole du gouvernement Steffen Hebestreit.

Sara Nanni, une législatrice du parti vert, qui fait partie du gouvernement allemand, a suggéré que le groupe n’en était peut-être pas capable.

“De plus en plus de détails continuent d’être révélés, ce qui soulève des doutes quant à savoir si ces personnes étaient même assez intelligentes pour planifier et mener à bien un tel coup d’État”, a déclaré Nanni dans un message sur le réseau social Mastodon. “Le fait est que peu importe à quel point leurs idées sont grossières et à quel point leurs plans sont sans espoir, même la tentative est dangereuse !”

Les procureurs fédéraux ont déclaré que le groupe aurait cru en un “conglomérat de théories du complot composé de récits des soi-disant citoyens du Reich ainsi que de l’idéologie QAnon”. le gouvernement, tandis que QAnon est une théorie du complot mondial avec des racines aux États-Unis.

La scène des citoyens du Reich est sous observation par l’agence de renseignement intérieure allemande depuis 2016. Les autorités estiment que le mouvement lâche compte environ 21 000 adhérents.

Les procureurs ont déclaré que les suspects pensaient également que l’Allemagne était dirigée par un soi-disant “État profond”.

L’un des meneurs présumés arrêtés mercredi est Heinrich XIII Prince Reuss, un membre de la maison de Reuss âgé de 71 ans qui continue d’utiliser le titre malgré l’abolition par l’Allemagne de tout rôle formel pour la royauté il y a plus d’un siècle.

Les procureurs fédéraux ont déclaré que Reuss, que le groupe prévoyait d’installer comme nouveau chef de l’Allemagne, avait contacté des responsables russes dans le but d’imposer un nouvel ordre dans le pays une fois le gouvernement allemand renversé. Rien n’indique que les Russes aient répondu positivement.

La police a également arrêté Birgit Malsack-Winkemann, juge et ancienne législatrice du parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne.

Alternative pour l’Allemagne, connue sous son acronyme AfD, est de plus en plus surveillée par les services de sécurité en raison de ses liens avec les extrémistes.

Les co-dirigeants de l’AfD, Tino Chrupalla et Alice Weidel, ont déclaré qu’ils n’avaient entendu parler des prétendus plans de coup d’État que par les médias et les ont condamnés.

“Nous avons pleinement confiance dans les autorités impliquées et exigeons une enquête rapide et complète”, ont-ils déclaré dans un communiqué.

Le procureur fédéral en chef Peter Frank a déclaré que quelque 3 000 officiers étaient impliqués dans les raids menés sur 150 sites dans 11 des 16 États allemands.

Les officiers ont arrêté 22 citoyens allemands soupçonnés d'”appartenance à une organisation terroriste”, ont déclaré les procureurs. Trois autres personnes, dont un citoyen russe, ont été détenues parce qu’elles étaient soupçonnées de soutenir l’organisation, ont-ils déclaré. 27 autres personnes faisaient l’objet d’une enquête.

L’une des personnes arrêtées était un soldat faisant partie du personnel de soutien de l’unité des forces spéciales allemandes KSK dans la ville de Calw, dans le sud-ouest du pays. L’unité a fait l’objet d’un examen minutieux de ce que les responsables ont appelé les croyances d’extrême droite de certains soldats.

Parallèlement aux détentions en Allemagne, les procureurs ont déclaré qu’une personne était détenue dans la ville autrichienne de Kitzbühel et une autre en Italie.

Ce dernier suspect, un citoyen allemand de 64 ans, ancien officier des forces spéciales de l’armée allemande, est accusé d’appartenir à une organisation criminelle visant à « renverser l’ordre démocratique allemand par tous moyens – y compris criminels – et le remplacer par une autre forme d’État non identifiée”, a déclaré la police dans un communiqué, ajoutant qu’une procédure d’extradition était en cours.

“Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui se font remarquer et racontent des histoires confuses après avoir bu de l’alcool”, a déclaré le ministre allemand de la Justice, Marco Buschmann. “Dans cette affaire, cependant, il y avait des soupçons si forts que le groupe voulait commettre une action violente que le juge d’instruction du Tribunal fédéral a ordonné que des mesures d’enquête soient prises.”

Certains des membres du groupe avaient fait des “préparatifs concrets” pour prendre d’assaut le Parlement fédéral allemand avec un petit groupe armé, selon les procureurs.

Les raids de mercredi ont montré que “nous savons nous défendre de toutes nos forces contre les ennemis de la démocratie”, a déclaré la ministre de l’Intérieur Nancy Faeser.

“L’enquête offre un aperçu des profondeurs de la menace terroriste au sein du milieu des citoyens du Reich”, a déclaré Faeser. “Seule la poursuite de l’enquête fournira une image claire de l’état d’avancement des plans de coup d’État.”

Les responsables ont averti à plusieurs reprises que les extrémistes de droite constituaient la plus grande menace pour la sécurité intérieure de l’Allemagne. Cette menace a été mise en évidence par le meurtre d’un politicien régional et l’attaque meurtrière contre une synagogue en 2019. Un an plus tard, des extrémistes d’extrême droite participant à une manifestation contre les restrictions pandémiques du pays ont tenté en vain de prendre d’assaut le bâtiment du Bundestag à Berlin.

Faeser a annoncé cette année que le gouvernement prévoyait de désarmer environ 1 500 extrémistes présumés et de renforcer les vérifications des antécédents de ceux qui souhaitaient acquérir des armes dans le cadre d’une répression plus large contre l’extrême droite.