Le gouvernement allemand a acheté 200000 doses du médicament qui a été utilisé pour traiter le président de l’époque Donald Trump lors de son bref passage dans un hôpital à la suite d’un test Covid-19 positif.

«À partir de la semaine prochaine, les anticorps monoclonaux seront utilisés en Allemagne en tant que premier pays de l’UE. Initialement dans les cliniques universitaires, » Le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn, a déclaré dans une interview à Bild am Sonntag, qui a été publiée dimanche.

Le médicament est produit par le laboratoire de biotechnologie Regeneron, basé dans l’État de New York, à partir de protéines produites par des souris bio-conçues pour imiter un système immunitaire humain. Il aide à neutraliser les particules virales dans un corps, aidant l’organisme à vaincre l’infection.

Il est censé être utilisé pour une intervention d’urgence, protégeant les patients à haut risque de symptômes graves et administré après la confirmation d’un cas de Covid-19. Trump était sans doute le destinataire le plus célèbre du traitement, qu’il a reçu à l’hôpital Walter Reed après avoir été testé positif.

Le médicament appelé REGN-COV2 reste expérimental et assez coûteux. Les médias américains ont estimé que les doses fournies dans le cadre d’un contrat avec le gouvernement américain coûteraient entre 1 500 et 6 500 dollars par traitement. Spahn a déclaré que l’Allemagne avait payé 400 millions d’euros pour 200 000 doses, ce qui se traduit par un prix de 2 400 dollars par dose.

La nouvelle intervient alors que le gouvernement allemand est critiqué pour le déploiement plus lent que prévu des vaccins Covid-19. Le ministre a suggéré que les Allemands «devraient faire attention à ce que 2021 ne devienne pas l’année du blâme» et a déclaré que les politiciens et le public partageaient la responsabilité des taux d’infection élevés que le pays connaît aujourd’hui.

Samedi, le pays comptait quelque 275 800 cas actifs. Le bilan total des décès dus à la maladie s’élève à 51 521 personnes.

