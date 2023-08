L’Allemagne achète des chars mis au rebut pour l’Ukraine — RT World News

Le géant allemand de la défense Rheinmetall a acheté 49 chars de combat Leopard 1 mis sous cocon à un marchand d’armes belge pour les utiliser en Ukraine, a déclaré mercredi un porte-parole de la société au Guardian. Les véhicules seraient en si mauvais état que beaucoup ne conviendraient qu’aux pièces de rechange.

Le porte-parole a déclaré que 30 des chars seraient remis en service et donnés à Kiev, le reste étant vraisemblablement cannibalisé pour les pièces. Un porte-parole du gouvernement allemand a déclaré qu’ils feraient partie d’un programme d’aide militaire annoncé par le ministre de la Défense Oscar Pistorius lors d’un sommet de l’OTAN en Lituanie le mois dernier.

Mardi, le marchand d’armes belge Freddy Versluys a annoncé la vente des chars, déclarant à plusieurs médias qu’un État européen anonyme les avait achetés à un prix non divulgué.

Le gouvernement belge a discuté de l’achat des Léopards avec Versluys plus tôt cette année, mais a finalement refusé de payer les 500 000 € (549 000 $) par char qu’il demandait. La ministre belge de la Défense, Ludivine Dedonder, a décrit le prix demandé comme « déraisonnable, » étant donné que Versluys avait acheté les réservoirs comme « ferraille. »















Versluys a acheté les chars pour 37 000 € chacun lors de leur mise hors service par le gouvernement belge en 2014. S’adressant à The Guardian plus tôt cette année, il a déclaré que les véhicules vieillissants étaient en mauvais état et avaient besoin « nouveaux moteurs, amortisseurs, système de conduite de tir, stations radar… la liste peut être continuée. »

Alors que ni Rheinmetall ni Versluys n’ont révélé le prix final, Versluys a écrit sur LinkedIn que “nous avons demandé un prix équitable et quelqu’un était plus qu’heureux de les prendre.”

Fabriqué par Krauss-Maffei en Allemagne de l’Ouest, le Leopard 1 est entré en service en 1965 et a été progressivement retiré à partir des années 1990. Berlin a approuvé la livraison de plus de 200 de ces véhicules obsolètes à l’Ukraine, dont environ 80 qu’elle vise à fournir d’ici la fin de l’année.

Ni le Leopard 1 ni son successeur, le Leopard 2, n’ont eu un impact significatif sur les fortunes du champ de bataille de Kiev. La contre-offensive en cours de l’Ukraine contre les forces russes a coûté à Kiev 43 000 soldats et 4 900 pièces d’armes lourdes en seulement deux mois, selon le ministère russe de la Défense. Des dizaines de chars Leopard sont inclus dans le décompte des pertes, a indiqué le ministère.