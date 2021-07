L’Allemagne accuse un médecin syrien de crimes contre l’humanité

L’acte d’accusation énumère d’autres cas de torture présumée à l’hôpital militaire de Homs, notamment des personnes suspendues au plafond et frappées avec une matraque en plastique, et en versant des liquides inflammables sur la main de l’une d’elles et en la brûlant. Mousa est également accusé d’avoir donné un coup de pied dans la plaie ouverte et infectée d’un autre patient, d’y avoir versé du désinfectant et d’y avoir mis le feu.