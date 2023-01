L’Allemagne accuse cinq personnes de complot visant à kidnapper le ministre de la Santé et à organiser un coup d’État

Commentez cette histoire Commenter

BERLIN – L’Allemagne a inculpé lundi cinq suspects dans un complot visant à kidnapper le ministre de la Santé du pays, à provoquer des troubles civils et à renverser violemment le gouvernement. Le procureur général allemand a déclaré que le groupe avait prévu de faire exploser les infrastructures électriques, de « déclencher des conditions proches de la guerre civile » et de renverser la démocratie. Tous les cinq ont été accusés d’être des membres présumés d’un groupe terroriste et d’avoir planifié des actes de “hautement trahison” contre le gouvernement, a-t-il ajouté.

Deux des suspects font face à des accusations supplémentaires de préparation d’un “acte de violence grave dangereux pour l’État”, tandis qu’un autre fait également face à une accusation de financement du terrorisme.

Le groupe avait l’intention d’utiliser un acteur pour imiter le président ou le chancelier du pays dans une émission télévisée en direct et annoncer que le gouvernement fédéral avait été déposé et que la constitution de 1871 était de nouveau en vigueur, selon l’acte d’accusation.

C’était le dernier tournant dans les enquêtes de l’Allemagne sur son mouvement extrémiste Reichsbürger, qui rejette l’État allemand moderne et veut revenir à l’époque de l’Empire allemand ou du Second Reich, fondé à la fin du XIXe siècle. Les suspects ont également des liens avec la «scène de la manifestation corona» et avaient prévu de kidnapper le ministre de la Santé Karl Lauterbach et de le soumettre à un procès-spectacle, ont précédemment déclaré les procureurs.

C’est l’enquête sur la cellule et les arrestations de ses membres l’année dernière qui a conduit les autorités à découvrir un complot similaire en décembre, ont déclaré des responsables de la sécurité. Dans cette affaire, un aristocrate allemand mineur de 71 ans, Heinrich XIII, prince de Reuss, et 24 autres personnes ont été arrêtés et accusés d’avoir comploté pour renverser l’État et prendre d’assaut son parlement, connu sous le nom de Reichstag.

Tous les suspects arrêtés dans cette affaire restent en détention alors que les enquêtes se poursuivent, l’un d’entre eux attendant son extradition d’Italie, a indiqué le bureau du procureur.

Les autorités de sécurité allemandes ont mis en garde contre les volets de plus en plus violents de certaines parties du mouvement Reichsbürger, qui existe depuis longtemps en Allemagne mais dont les membres ont souvent été considérés comme des excentriques. Pendant la pandémie, les manifestations de rue ont rassemblé un mélange de Reichsbürgers, d’extrémistes de droite et de négationnistes du coronavirus, ce qui a conduit à des avertissements des responsables de la sécurité concernant la radicalisation.

En 2021, on estimait que le mouvement comptait environ 21 000 personnes dans tout le pays, selon un rapport de l’agence de renseignement intérieure allemande, qui estimait qu’environ 10 % d’entre eux étaient « orientés vers la violence ».

Le groupe de cinq suspects inculpés lundi – quatre hommes et une femme – s’était formé à la mi-janvier de l’année dernière au plus tard, ont indiqué les procureurs. Ils pensent qu’il s’agit d’une idéologie largement façonnée par la suspecte, nommée Elisabeth R.

Le groupe a fait des “préparatifs concrets” pour prendre le pouvoir en Allemagne, selon le bureau du procureur. Les suspects Sven B., Thomas K. et Thomas O. s’étaient organisés en une “branche militaire”, tandis qu’Elisabeth R. et Michael H. étaient impliqués dans une “branche administrative”, a-t-il précisé.

Après avoir endommagé des installations d’alimentation électrique, le groupe prévoyait de kidnapper Lauterbach, “peut-être après avoir tué ses gardes du corps”, selon l’acte d’accusation. Le groupe espérait que les conditions de guerre civile qui s’ensuivraient leur permettraient de déposer le gouvernement et d’installer un nouveau chef tout en assumant des rôles exécutifs.

Les quatre premières arrestations ont eu lieu en avril après une opération d’infiltration au cours de laquelle des agents se sont fait passer pour des trafiquants d’armes. Des raids sur 21 maisons et appartements dans neuf États allemands ont conduit à la saisie d’armes, dont un fusil d’assaut, 14 fusils et sept armes de poing, ont annoncé les autorités. Ils ont également déclaré avoir saisi des lingots d’or, des pièces d’argent et plus de 20 000 dollars en espèces.