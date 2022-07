L’Allemagne accepte de renflouer le géant de l’énergie Uniper alors que la Russie réduit ses approvisionnements en gaz

L’Allemagne accepte de renflouer Uniper avec un accord de sauvetage de 15 milliards d’euros (15,24 milliards de dollars), alors que la société énergétique assiégée devient la première grande victime de la compression du gaz naturel en Russie.

Le plan de sauvetage verra l’État allemand prendre une participation de 30% dans Uniper. La société d’énergie a été la première en Allemagne à tirer la sonnette d’alarme face à la flambée des factures d’énergie et a soumis une demande de renflouement pour obtenir un soutien gouvernemental au début du mois.

En tant que plus grand importateur de gaz d’Allemagne, il a été durement touché par des flux considérablement réduits en provenance de Russie, qui ont fait grimper les prix.

Dans un communiqué, l’actionnaire majoritaire finlandais Fortum a déclaré qu’Uniper et le gouvernement allemand s’étaient mis d’accord sur un “paquet de stabilisation global” pour lui apporter un soulagement financier.

“Les activités de négoce de gaz d’Uniper sont essentielles pour l’approvisionnement énergétique de l’Allemagne et jouent un rôle important pour le secteur énergétique européen”, indique le communiqué.

“Il est donc de la plus haute importance de stabiliser Uniper en répondant immédiatement aux besoins déficitaires et substantiels de liquidités de l’entreprise, tout en initiant des mesures pour réduire les risques de son modèle commercial gazier et obtenir une notation de crédit pour soutenir la voie vers une évolution à plus long terme. viabilité.”