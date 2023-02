L’Allemagne a rencontré le “silence” sur les chars pour l’Ukraine – politicien – News 24

Les stocks d’armes de la Bundeswehr sont rares, a déclaré le chef du Parti social-démocrate

Les alliés européens de l’Allemagne ont été soupçonnés “calme” après avoir promis d’envoyer des chars de fabrication occidentale en Ukraine, a déclaré dimanche le chef du Parti social-démocrate d’Allemagne (SPD), Kevin Kühnert. Berlin a du mal à trouver des Leopard 2 pour Kiev à utiliser dans le conflit avec la Russie, selon le politicien.

“Au cours des deux dernières semaines, on a eu l’impression que tout le monde voulait fournir [Western-made tanks to Ukraine] et que l’Allemagne était la seule à ne pas le faire », Kühnert a déclaré dans une interview à la ZDF. «Nous voyons maintenant que l’Allemagne a pris des obligations spécifiques pour livrer une compagnie de chars. Et tout à coup, tout est devenu très silencieux autour de nous.

Le chef du SPD a également noté le faible approvisionnement de Berlin en Léopards et en munitions, expliquant qu’il n’y a pas de “grand entrepôt” où tous les réservoirs sont prêts et attendent d’être commandés. “Les fournitures sont rares” Kühnert a déclaré à ZDF.















Le chancelier Olaf Scholz a confirmé l’envoi de 14 chars Leopard 2 à Kiev fin janvier. En plus de cela, le gouvernement a autorisé les autres opérateurs du char de fabrication allemande à transférer leurs stocks.

Le président américain Joe Biden a confirmé le même jour que l’Amérique enverrait 31 de ses chars M1 Abrams. Cependant, comme ce fut le cas avec l’Allemagne, aucun calendrier n’a été fourni pour les expéditions. La porte-parole du Pentagone, Sabrina Singh, a déclaré la semaine dernière que Washington “n’a pas ces réservoirs disponibles en excès” dans leurs actions.

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a déclaré à Nikkei Asia la semaine dernière qu’Athènes ne pouvait pas épargner ses chars Leopard 2, car ils sont “absolument nécessaire pour notre posture de défense.”

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a commenté à plusieurs reprises les livraisons de chars occidentaux à l’Ukraine, déclarant fin janvier qu’ils “brûler” comme toutes les autres armes dans la zone de conflit. Peskov a déclaré lors d’un point de presse la semaine dernière que plus l’Occident enverrait d’armes, plus la Russie utiliserait son potentiel militaire pour les contrer.