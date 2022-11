L’Allemagne a proposé de renforcer les défenses aériennes de la Pologne – médias

La ministre de la Défense, Christine Lambrecht, aurait déclaré que Berlin était prêt à fournir à Varsovie des missiles Patriot

L’Allemagne a proposé de renforcer les défenses aériennes de la Pologne à la suite d’un incident meurtrier mardi dernier qui a vu un missile perdu – largement considéré comme ukrainien – tuer deux civils dans le village de Przewodow. La ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht, citée par les médias, a déclaré que Berlin était prête à fournir ses avions de combat et ses missiles de défense aérienne Patriot.

Dans une interview aux journaux allemands Rheinische Post et General-Anzeiger publiée lundi, Lambrecht a déclaré : «Nous avons proposé à la Pologne de soutenir [it] dans la sécurisation [its] l’espace aérien – avec nos systèmes de défense aérienne Eurofighters et Patriot.” Elle a expliqué que Berlin a déjà déployé ces armes en Slovaquie, le gouvernement du chancelier Olaf Scholz prévoyant d’y étendre sa présence militaire jusqu’à la fin de 2023, et “peut-être même au-delà.”

Le ministre allemand a également appelé au renforcement des défenses aériennes dans d’autres États membres de l’OTAN, notamment la Slovaquie et les États baltes.

S’adressant à Twitter lundi, le ministre polonais de la Défense Mariusz Blaszczak a publié un message disant que Varsovie “avec satisfaction, le ministre allemand de la Défense a accepté son offre de déployer des lanceurs Patriot supplémentaires.Il a ajouté que la Pologne avait l’intention de déployer les systèmes de défense aérienne à sa frontière avec l’Ukraine.

Mercredi dernier, le porte-parole du ministère allemand de la Défense, Christian Thiels, a révélé pour la première fois que Berlin était prêt à “offrir à la Pologne une police aérienne renforcée avec des patrouilles aériennes de combat.Il s’est abstenu de donner des chiffres concrets, ajoutant seulement que les jets n’auraient pas besoin d’être déplacés sur le sol polonais car ils pourraient effectuer les missions directement depuis les bases allemandes.

Cette offre initiale est intervenue un jour après qu’un missile a tué deux civils dans le village polonais de Przewodow, situé à seulement 6 km de la frontière polono-ukrainienne.

Les responsables ukrainiens et polonais n’ont pas tardé à pointer du doigt la Russie. Cependant, Varsovie a dû revenir sur ses accusations après que l’enquête initiale ait indiqué que le missile avait très probablement été tiré par un système de défense aérienne ukrainien S-300 pour intercepter une fusée russe entrante.

Vendredi, le président Andrzej Duda a qualifié l’explosion de «malheureux accident,» avertissant ses compatriotes que des situations similaires pourraient se produire à l’avenir.

Le président ukrainien Vladimir Zelensky, qui avait d’abord insisté sur le fait que le missile n’avait pas été tiré par ses forces, a reconnu jeudi qu’il n’était pas «100% sûr» à qui appartenait le projectile.

Le ministère russe de la Défense a qualifié les allégations concernant l’implication de Moscou de «provocation» visant à aggraver les tensions entre l’OTAN et la Russie.

Le secrétaire général de l’alliance militaire, Jens Stoltenberg, a toujours blâmé Moscou, expliquant mercredi que le Kremlin porte la responsabilité ultime alors qu’il poursuit sa campagne militaire contre l’Ukraine – un récit repris par des responsables à Washington.