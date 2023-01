L’Allemagne a fait des «choix douloureux» en nettoyant un village pour faire place à une mine de charbon, selon un envoyé pour le climat | Actualité Climatique

L’Allemagne a dû faire des “choix douloureux” lorsqu’elle a expulsé les occupants d’un village pour faire place à l’expansion d’une mine de charbon, a déclaré son émissaire pour le climat à Sky News.

Des images de la police anti-émeute allemande à Lutzerath affrontant des manifestants contre la mine de lignite de Garzweiler à proximité ont fait la une des journaux du monde entier.

C’était une décision que certains trouvaient incongrue avec l’ambition de l’Allemagne d’être un leader mondial du climat.

Jennifer Morgan, secrétaire d’État et envoyée spéciale pour l’action climatique internationale, a déclaré: “Ce sont les débats de société très difficiles qu’il faut avoir si vous voulez vraiment avancer sur la crise climatique.

“Y a-t-il des choix difficiles et des choix douloureux qui se présentent en cours de route ? Absolument.”

Mme Morgan a souligné les autres moyens par lesquels l’Allemagne s’était empressée de s’assurer que les lumières restaient allumées alors que le président russe Vladimir Poutine pressait l’approvisionnement en gaz de l’Europe.

Celles-ci comprenaient l’élimination progressive de toutes les importations russes de combustibles fossiles “dans un très court laps de temps”, le passage à 80% d’énergies renouvelables d’ici 2030 et la réduction de la consommation d’énergie de 60% dans l’industrie et de 14% par les ménages, a-t-elle déclaré.

Mme Morgan a ajouté: “J’espère que l’on voit cela comme la direction dans laquelle l’Allemagne se dirige, qu’il y a des compromis politiques très difficiles qui sont faits”, a-t-elle déclaré, faisant référence au fait que la région à forte intensité de charbon de la Rhénanie du Nord-Westphalie avait par conséquent avancé sa date de fin du charbon.

Mais elle a admis que l’Allemagne était “vulnérable” à la récente crise de sécurité énergétique et qu’elle avait “appris à ses dépens qu’il ne fallait pas être aussi dépendant des combustibles fossiles ou d’un seul pays”.

Le militant devenu diplomate, qui était autrefois à la tête de Greenpeace International, a également fait allusion à une certaine sympathie pour les militants de Lützerath.

Elle a qualifié “d’incroyablement important dans une crise climatique” que les jeunes puissent s’engager “dans un acte de débat politique sur leur avenir”.

Image:

Des policiers pulvérisent des militants lors d’une manifestation contre l’expansion d’une mine



“Rééquilibrer les intérêts des énergies fossiles”

Dans une interview à la résidence de l’ambassadeur d’Allemagne à Londres, Mme Morgan a déclaré “qu’il doit y avoir un rééquilibrage” de l’influence des combustibles fossiles lors des sommets annuels sur le climat de la COP des Nations Unies.

La semaine dernière, 450 groupes écologistes ont écrit à l’ONU demander une répressionaprès que 630 lobbyistes se soient inscrits pour assister à la COP27 en Égypte l’année dernière.

Leurs inquiétudes se sont amplifiées après que les Émirats arabes unis, l’un des plus grands producteurs de pétrole au monde et hôte de la COP28 en décembre, a nommé un exécutif pétrolier et un ministre du gouvernement pour diriger les pourparlers.

Mme Morgan a déclaré que le monde doit “respecter ceux que le pays a mis en avant” et que le sultan Ahmed Al Jaber, comme tout président de la COP, devrait “assumer un rôle qui est en fait supérieur à ce qu’il fait actuellement dans son travail quotidien”.

Les militants ont demandé à M. Al Jaber de démissionner de son poste de chef de la société d’État Abu Dhabi National Oil Corporation, mais Mme Morgan a refusé de dire si elle lui en parlerait lorsqu’elle le rencontrerait en février.

Lorsqu’on lui a demandé si l’Allemagne, longtemps sceptique à l’égard du nucléaire, devrait reconsidérer la forme d’énergie propre, elle a répondu : “Certainement pas”.

“Le nucléaire comporte des risques énormes en soi, il est extrêmement coûteux et sa construction prend beaucoup de temps”, a-t-elle ajouté.

Mme Morgan, qui était à Londres pour des entretiens avec les ministres du gouvernement Lord Zac Goldsmith et Graham Stewart, a déclaré qu’il serait “plus sûr” pour le Royaume-Uni – qui prévoit une vaste expansion de l’énergie nucléaire – de rester à l’écart.

“Aller plus loin dans l’éolien offshore, comme l’a fait le Royaume-Uni, et le construire au niveau national, également sur terre, en optant pour l’efficacité énergétique – je pense que c’est une voie plus sûre”, a-t-elle déclaré.

Mme Morgan, qui représente l’un des plus grands émetteurs et économies du monde, a également parlé de ce qui la tient éveillée la nuit.

« Que nous avançons trop lentement », a-t-elle déclaré. “Que le rythme et l’ampleur du changement ne sont pas assez rapides et que nous devons faire tant de choses à la fois.

“Comment faire en sorte que tout le monde agisse comme si c’était la crise qu’il s’agit?”

