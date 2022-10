L’Allemagne a du mal à trouver un logement pour plus d’un million de réfugiés

BERLIN (AP) – Le gouvernement allemand s’est engagé mardi à fournir davantage de soutien aux villes et villages qui luttent pour héberger plus de 1,1 million de réfugiés et de migrants arrivés dans le pays cette année, principalement d’Ukraine déchirée par la guerre, mais aussi d’autres pays tels que Syrie et Afghanistan.

Après avoir rencontré des représentants de l’État et des autorités locales, la ministre de l’Intérieur Nancy Faeser a déclaré que si le gouvernement avait déjà alloué des biens immobiliers fédéraux à des dizaines de milliers de réfugiés au début de cette année, il fournirait immédiatement des biens supplémentaires à environ 4 000 réfugiés pour atténuer la crise actuelle du logement. Faeser a également promis un soutien financier mais n’a donné aucun chiffre concret.

Plusieurs villes ont récemment commencé à installer des tentes et à transformer des centres de congrès en logements temporaires, les centres de migrants réguliers étant devenus surpeuplés.

“Je ne veux pas minimiser cela, nous avons une situation tendue”, a déclaré Faeser aux journalistes à Berlin. « C’est pourquoi nous avons discuté aujourd’hui de la meilleure façon de coordonner notre aide aux réfugiés… également en vue des mois d’hiver qui nous attendent.

Plus d’un million de personnes sont entrées en Allemagne depuis l’Ukraine depuis que la Russie a attaqué ce pays d’Europe de l’Est le 24 février. Environ un tiers d’entre eux sont des enfants et des adolescents, et plus de 70 % des adultes sont des femmes.

« C’est un gros effort humanitaire de prendre bien soin des réfugiés d’Ukraine, de fournir des abris, de fournir des garderies et des écoles pour les enfants et de leur apporter un soutien social », a déclaré Faeser. Elle a ajouté que l’Allemagne s’attendait à davantage de réfugiés d’Ukraine alors que la Russie intensifie ses attaques brutales contre l’Ukraine et que les habitants pourraient avoir encore plus de mal à survivre pendant les froids mois d’hiver.

Alors que la ministre de l’Intérieur a souligné que l’Allemagne était prête à accueillir davantage d’Ukrainiens malgré la situation difficile du logement, elle a adopté un ton sensiblement différent concernant les demandeurs d’asile d’autres pays, en particulier ceux qui tentent d’atteindre l’Allemagne via la route migratoire dite des Balkans.

« Le nombre de demandes d’asile a augmenté ces derniers mois, tout comme le nombre d’entrées irrégulières. Non seulement en Allemagne, mais globalement le long des frontières extérieures de l’Union européenne, la pression augmente actuellement », a déclaré Faeser. “C’est pourquoi nous devons également garantir clairement une limite.”

Fin septembre, 134 908 personnes avaient demandé l’asile en Allemagne en 2022. C’est environ un tiers de plus qu’à la même période l’année dernière, selon les chiffres de l’Office fédéral des migrations et des réfugiés. Cependant, l’appel est encore loin de 2015-2016, lorsque plus d’un million de migrants de pays comme la Syrie, l’Irak et l’Afghanistan ont demandé l’asile en Allemagne.

Les chiffres des demandes d’asile en 2022 sont bien inférieurs au nombre total de réfugiés car les Ukrainiens peuvent entrer en Allemagne sans visa et n’ont pas besoin de demander l’asile.

Afin d’empêcher d’autres migrants de pénétrer dans le pays, le ministre de l’Intérieur a déclaré que l’Allemagne étendrait et augmenterait ses contrôles aux frontières vers l’Autriche pendant encore six mois et intensifierait également les contrôles vers la République tchèque.

Cette décision intervient après que l’Autriche et la République tchèque ont introduit le mois dernier des contrôles temporaires aux frontières de la Slovaquie pour empêcher les migrants d’entrer dans leur pays.

L’Allemagne, l’Autriche, la République tchèque et la Slovaquie appartiennent toutes à la zone Schengen sans visa de l’Union européenne, où les résidents des pays membres peuvent généralement traverser les frontières sans présenter de passeport ou de visa. Cependant, les pays Schengen ont adopté des contrôles temporaires aux frontières dans le passé pour diverses raisons, notamment pour freiner la migration illégale et empêcher la propagation du coronavirus.

L’Allemagne a également vivement critiqué la Serbie – qui est un pays candidat à l’UE mais pas encore membre – pour son régime sans visa avec certains pays non membres de l’UE. Les citoyens indiens, par exemple, volent de plus en plus vers la Serbie, où ils n’ont pas besoin de visa contrairement aux pays de l’UE, puis essaient de traverser les pays d’Europe occidentale plus riches via la route des Balkans.

“Pour être clair, la pratique des visas de la Serbie est inacceptable”, a déclaré Faeser. « Cela contribue également aux mouvements sur la route des Balkans. La Serbie doit adapter ses règles en matière de visas à celles de l’Union européenne. C’est une attente claire du gouvernement allemand.

Kirsten Grieshabner, Associated Press