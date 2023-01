L’Allemagne a construit des terminaux GNL en quelques mois. Les éoliennes prennent encore des années.

Il s’agissait d’un processus prolongé par rapport à un autre projet énergétique à seulement 60 miles plus loin le long de la côte de la mer du Nord, où le premier terminal de gaz naturel liquide d’Allemagne a récemment commencé à pomper après 10 mois de turbocompresseur.

HEIDE, Allemagne – Après sept ans de planification, d’autorisation et de construction, les deux nouvelles éoliennes de Matthias Frauen ont finalement commencé à tourner dans les tout derniers jours de 2022.

“C’est vraiment extrêmement rapide”, a déclaré Frauen à propos des procédures simplifiées qui aident l’Allemagne à remplacer le gaz naturel qui circulait autrefois dans les pipelines depuis la Russie par du gaz expédié depuis des pays comme les États-Unis et le Qatar.

Mais en ce qui concerne l’énergie éolienne, le secteur s’est «effondré», s’est plaint le céréaliculteur devenu développeur de parcs éoliens. Et ce malgré le changement désespéré de la politique énergétique européenne déclenché par la guerre de la Russie en Ukraine, et malgré les objectifs audacieux pour les énergies renouvelables fixés par un gouvernement allemand avec des politiciens du Parti Vert qui dirigent la politique énergétique.

En plus des procédures de planification onéreuses, les coûts de fabrication des éoliennes ont bondi d’environ 40 %, rendant pratiquement impossible l’obtention de financement pour de nouveaux projets. Et dans toute l’Europe, les coûts écrasants ont signifié que les entreprises fournissant des matériaux pour construire des turbines ont enregistré des milliards de pertes tout en supprimant des emplois.

C’est une “idée fausse” que l’industrie éolienne a vu un grand avantage de la crise énergétique déclenchée par la guerre de la Russie en Ukraine, a déclaré Mirko Moser-Abt, directeur des politiques de l’association allemande de l’énergie éolienne BWE. “Même si cela donne une nouvelle vision des énergies renouvelables au niveau politique, cela a perturbé les chaînes d’approvisionnement et fait grimper les coûts.”

Lorsqu’il est arrivé au pouvoir il y a un an, le gouvernement allemand, qui comprend les Verts en tant que membre junior de la coalition, a présenté le paquet législatif le plus ambitieux pour stimuler les énergies renouvelables que le pays ait jamais vu. Dans le cadre de ce plan, Robert Habeck, un politicien du Parti Vert nommé ministre de l’Economie et du Climat, a annoncé son intention de consacrer 2% de la superficie du pays à la production éolienne.