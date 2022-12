L’Allemagne a battu Ticos mais humiliée par un autre KO en phase de groupes

AL KHOR, Qatar – L’Allemagne s’est retirée de la Coupe du monde lors de la phase de groupes pour le deuxième tournoi consécutif, malgré une riposte en seconde période pour battre le Costa Rica 4-2 au stade Al Bayt jeudi.

– Coupe du Monde 2022 : Actualités et dossiers | Horaire | Equipes

Dans un match remarquable, l’Allemagne a pris les devants en première mi-temps et a semblé se débrouiller jusqu’à ce que deux buts du Costa Rica au début de la deuxième période secouent l’équipe de Hansi Flick. Bien que les remplaçants Kai Havertz (2) et Niclas Fullkrug aient marqué pour sceller une victoire 4-2, la victoire 2-1 du Japon contre l’Espagne signifiait que l’Allemagne était éliminée.

SAUTER À: Notes des joueurs | Meilleurs/moins performants | Faits saillants et moments marquants | Citations d’après-match | Statistiques clés | Rencontres à venir

Réaction rapide

1. L’Allemagne gagne mais subit une autre sortie humiliante de la phase de groupes

L’Allemagne a subi une deuxième humiliation consécutive en Coupe du monde en étant éliminée en phase de groupes au Qatar, quatre ans après le même résultat à Russie 2018.

Après avoir perdu 2-1 contre le Japon lors de son match d’ouverture du tournoi la semaine dernière, l’équipe de Flick devait battre le Costa Rica et espérer que l’Espagne battrait le Japon dans son match pour progresser. Le Japon a produit sa deuxième surprise majeure de Qatar 2022 pour battre l’équipe de Luis Enrique, ce qui signifie que l’Allemagne était impuissante à se sauver contre le Ticos.

La sortie anticipée entraînera probablement une refonte majeure du football allemand, la position de Flick en tant qu’entraîneur étant désormais vulnérable après une élimination en huitièmes de finale à l’Euro 2020. Des joueurs de longue date tels que Thomas Muller, Manuel Neuer, Antonio Rudiger, Mario Gotze et Ilkay Gundogan sont peut-être aussi au bout du fil sur la scène internationale. Alors que l’Allemagne doit accueillir l’Euro 2024 dans un peu plus de 18 mois, la nécessité de renouveler l’équipe et de construire autour de jeunes talents tels que Havertz et Jamal Musiala est désormais évidente.

Cette Coupe du Monde marquera la fin d’une époque dans le football allemand, les héros de Brésil 2014 étant passés à autre chose. Reste à savoir si la nouvelle génération pourra les imiter.

2. Le Costa Rica stimule la CONCACAF avant 2026

Six équipes de la CONCACAF joueront à la Coupe du monde 2026, avec trois places déjà attribuées aux États-Unis, au Mexique et au Canada en tant que coorganisateurs, mais avec le Costa Rica rejoignant le Mexique et le Canada en quittant le Qatar 2022 en phase de groupes, le Nord et le Centre L’Amérique sera-t-elle vraiment compétitive dans quatre ans ?

Avec l’avantage à domicile, les hôtes conjoints s’attendront tous à passer aux huitièmes de finale dans une compétition à 48 équipes, et les performances du Costa Rica au Qatar après leur martèlement 7-0 aux mains de l’Espagne montrent que la région de la CONCACAF a la profondeur pour être confiant d’une performance réussie en 2026. En battant le Japon puis en donnant à l’Allemagne une frayeur toute puissante au stade Al Bayt en menant 2-1 avant de finalement perdre 4-2, Los Ticos a donné de l’espoir au deuxième groupe de nations de la CONCACAF qui espèrent se qualifier pour la Coupe du monde 2026.

2 Connexe

En tant que l’une des équipes les plus anciennes du Qatar, avec une moyenne d’âge de 27,2 ans, le Costa Rica devra rafraîchir son équipe avec d’anciens joueurs tels que Keylor Navas (35 ans) et Celso Borges (34 ans) susceptibles d’être absents lorsque le la prochaine Coupe du monde arrive. Mais le Ticos ont été des participants réguliers de la Coupe du monde, atteignant les quarts de finale en 2014, et ils s’attendront à se qualifier devant le Panama et la Jamaïque, qui ont terminé respectivement cinquième et sixième en qualification cette fois-ci.

El Salvador et le Honduras aimeront tous deux leurs chances de qualification, Haïti (1974) et Cuba (1938) étant également absents pour mettre fin à de longues absences de la finale. Bien que seuls les États-Unis aient atteint les huitièmes de finale cette fois, les équipes de la CONCACAF en ont suffisamment montré pour suggérer qu’elles concourront dans quatre ans.

3. Neuer entre dans l’histoire lors d’une nuit à oublier

Neuer se démarque désormais en tant que gardien de but avec le plus d’apparitions en Coupe du monde. Sa 19e apparition pour l’Allemagne l’a éloigné du Brésilien Claudio Taffarel et de l’Allemand Sepp Maier, mais c’est une soirée dont le vainqueur de la Coupe du monde 2014 ne voudra pas se souvenir de si tôt.

A 36 ans, ce sera certainement sa dernière Coupe du monde, mais ce n’est pas comme ça qu’il aurait voulu tirer sa révérence.

Mis à part l’humiliation évidente d’être éliminé lors de la phase de groupes pour la deuxième Coupe du monde consécutive, Neuer a eu un match médiocre, ses erreurs menant aux deux buts du Costa Rica. Après avoir effectué un superbe arrêt de Keysher Fuller en première mi-temps, Neuer a ensuite échappé une tête de Kendall Waston pour donner à Yeltsin Tejeda un tap-in pour le premier match du Costa Rica avant de ne pas gérer le centre qui a conduit Juan Pablo Vargas à marquer. Los Ticos‘ deuxième but.

À son apogée, Neuer était sans doute le meilleur gardien de but du monde pendant trois ou quatre ans, mais les blessures et l’âge ont rattrapé le Bayern Munich n ° 1. Il n’est plus la présence qu’il était autrefois et a joué son rôle dans la deuxième éruption consécutive de la Coupe du monde en Allemagne.

Notes des joueurs

Costa Rica: Keylor Navas 8 ; Keysher Fuller 7, Oscar Duarte 6, Kendall Waston 7, Juan Pablo Vargas 7, Bryan Oviedo 6 ; Brandon Aguilera 6, Celso Borges 6, Eltsine Tejeda 8, Joel Campbell 6 ; Johan Venegas 7

Bien qu’elle ait battu le Costa Rica, l’Allemagne a été éliminée de la Coupe du monde en phase de groupes pour la deuxième fois consécutive. Chris Brunskill/Fantasiste/Getty Images

Sous-titres : Youstin Salas 7, Jewison Bennette 6, Ronald Matarrita 6, Anthony Contreras 6, Roan Wilson 6

Allemagne: Manuel Neuer 5; Joshua Kimmich 5, Niklas Sule 5, Antonio Rudiger 5, David Raum 6 ; Léon Goretzka 5, Ilkay Gundogan 5 ; Serge Gnabry 6 ans, Jamal Musiala 8 ans, Leroy Sané 5 ans ; Thomas Müller 5

Sous-titres : Lukas Klosterman 5, Kai Havertz 7, Mario Gotze 6, Niclas Fullkrug 6, Matthias Ginter 6

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Jamal Musiala, Allemagne. La Coupe du monde 2022 sera plus pauvre sans les talents de Musiala, qui a tout donné pour l’Allemagne et a touché le poteau à deux reprises. Un vrai talent et un espoir pour l’avenir de Die Nationalmannschaft.

PIRE : Antonio Rudiger, Allemagne. Une course serrée entre le défenseur du Real Madrid et Neuer, mais Rudiger a été pauvre toute la nuit. Neuer a au moins fait un bon arrêt, mais Rudiger a pris de mauvaises décisions du début à la fin.

Faits saillants et moments marquants

Ce n’est pas quelque chose que les fans de l’Allemagne voudront trop voir. Était-ce dans? Tu décides. Pardon, freunde.

Si ce ballon était exclu, l’Allemagne passerait en huitièmes de finale 😱 pic.twitter.com/PcceKn0AIW — ESPN FC (@ESPNFC) 1 décembre 2022

Après le match : Ce que les joueurs et les managers ont dit

Müller : “Si c’était mon dernier match, ce fut un immense plaisir. Je l’ai fait avec amour.”

Feuilleter: “Je pense qu’en première mi-temps, nous n’avons pas été en mesure d’avoir un résultat clair. Nous avons eu beaucoup d’occasions et de tentatives, mais nous n’avons pas réussi à les saisir. Il faut prendre des risques et marquer des buts. Si nous en avions, ce serait ont été une autre histoire.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Russie 2018 était la première fois que l’Allemagne était éliminée en phase de groupes. Qatar 2022 marque la première fois qu’ils n’atteignent pas les huitièmes de finale dans des tournois consécutifs.

Groupe E généraliste O ré L GD STP 1 – Japon 3 2 0 1 +1 6 2 – Espagne 3 1 1 1 +6 4 3 – Allemagne 3 1 1 1 +1 4 4 – Costa Rica 3 1 0 2 -8 3 Les deux premiers pays se qualifient pour les huitièmes de finale

– Avec 232 buts, l’Allemagne est désormais à égalité avec le Brésil pour le record de l’histoire de la Coupe du monde.

– L’Allemagne avait les buts attendus les plus élevés (xG) à 10,0 et le différentiel de buts attendus le plus élevé (xGD) à plus-6,4 de toutes les équipes de la Coupe du monde.

Suivant

Costa Rica: Los TicosLa Coupe du monde est terminée, mais ils participeront à la Ligue des Nations de la CONCACAF à la fin des mois d’hiver, se rendant en Martinique le 25 mars.

Allemagne: Pour la deuxième fois consécutive, l’Allemagne est éliminée de la Coupe du monde lors de la phase de groupes. Die Nationalmannschaft n’ont pas de prochains matchs prévus.