Berlin a mis Kiev au “régime” militaire dans sa lutte contre la Russie, a déclaré l’ancien ambassadeur Andrey Melnik

En ignorant les appels à fournir à Kiev davantage d’armes lourdes, l’Allemagne a abandonné l’Ukraine à son sort, a déclaré dimanche l’ancien ambassadeur Andrey Melnik. L’envoyé au franc-parler a été démis de ses fonctions en juillet à la suite de plusieurs controverses.

S’adressant à Twitter, le diplomate, qui a été licencié après une série de remarques controversées – qui comprenaient des attaques contre le chancelier allemand Olaf Scholz – a accusé le gouvernement allemand d’avoir mis Kiev sous surveillance militaire. “diète.”

“Cher gouvernement aux couleurs claires [Germany’s ruling coalition], pourquoi les appels lancés par vos propres responsables de la défense exigeant que l’Ukraine obtienne beaucoup plus d’armes lourdes sont-ils ignorés ? Pourquoi Kiev est-elle abandonnée sur le plan militaire ? » a-t-il demandé, commentant un article du magazine Spiegel à ce sujet.

Melnik a été limogé par le président ukrainien Vladimir Zelensky début juillet après avoir suscité plusieurs controverses. Ses remarques accrocheuses, y compris la marque de la chancelière allemande un “sauce de foie offensée” et défendre Stepan Bandera, un héros national ukrainien controversé qui a collaboré avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.

L’ex-ambassadeur a insisté sur le fait que Bandera n’avait pas été impliqué dans le massacre de Juifs et de Polonais pendant la guerre. Après les critiques de la Pologne et d’Israël, le ministère ukrainien des Affaires étrangères a dû intervenir, expliquant que les propos de Melnik ne reflétaient pas la position officielle de Kiev.

L’Allemagne a déjà fourni aux forces ukrainiennes des milliers de missiles antichars et antiaériens portables, des dizaines de milliers de mines antichars, ainsi que des millions de cartouches. Berlin a également livré un certain nombre d’obusiers PzH 2000, dont la plupart, cependant, seraient désormais hors service. Kiev a critiqué à plusieurs reprises Berlin pour ce qu’il a appelé une réticence à envoyer une aide militaire à l’Ukraine et pour la lenteur des livraisons.

Moscou a mis en garde l’Occident à de nombreuses reprises contre l’envoi d’armes à Kiev, affirmant que cela ne faisait que prolonger le conflit et augmenter le nombre de victimes.