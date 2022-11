L’allégement fiscal pour l’énergie propre entraîne l’examen du plan de gaz naturel au Nouveau-Mexique

“Le problème est que nous pourrions avoir du mal à répondre à la demande énergétique horaire et quotidienne dans tout le pays avec uniquement des ressources intermittentes comme l’éolien et le solaire”, a-t-elle déclaré, affirmant que le projet Escalante est une forme de ce qu’elle appelle une énergie “propre et ferme”.

Le problème avec le plan, selon d’autres analystes énergétiques et ingénieurs environnementaux, est que le processus est extrêmement inefficace : l’utilisation du gaz naturel pour créer de l’hydrogène est très énergivore.

Même le département américain de l’Énergie note qu'”il faut plus d’énergie pour produire de l’hydrogène (en le séparant des autres éléments des molécules) que l’hydrogène n’en fournit lorsqu’il est converti en énergie utile”.

Brûler de l’hydrogène pour créer de l’électricité génère de l’oxyde d’azote, un autre polluant qui peut causer de l’asthme et d’autres affections respiratoires. Et le processus de forage et de transport du gaz naturel vers le site implique souvent la libération de méthane, qui est une cause encore plus puissante du changement climatique que le dioxyde de carbone.

Pour aggraver les choses, a déclaré Bruce Robertson, un analyste du secteur de l’énergie qui a mené une étude sur les projets de capture du carbone dans le monde, la plupart d’entre eux n’ont pas atteint les objectifs d’élimination du carbone promis, ce qui signifie qu’ils n’ont pas atteint les avantages environnementaux escomptés.

“L’industrie a une histoire de promesses excessives et de livraisons insuffisantes”, a-t-il déclaré, soulignant une capture de carbone moins importante que prévu dans des projets tels que le projet Gorgon de Chevron en Australie, qui a également reçu des subventions gouvernementales, mais qui est ensuite loin de son élimination du carbone. cibles.