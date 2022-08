L’allégement des prêts étudiants met en évidence le fardeau des emprunteurs noirs

Gabrielle Perry, une épidémiologiste de 29 ans à la Nouvelle-Orléans, s’attend à ce que 20 000 $ de sa dette de prêt étudiant de 135 000 $ soient effacés dans le cadre du plan annoncé cette semaine par le président Joe Biden. Elle est heureuse du soulagement, mais déçue qu’il n’annule pas complètement la dette étudiante qui pèse particulièrement lourd sur les Afro-Américains.

Pour elle, il est décourageant que Biden ne fasse pas plus pour aider une circonscription qui a joué un rôle essentiel dans sa campagne présidentielle. Perry, qui s’occupe et soutient financièrement sa mère handicapée, a déclaré que ces obligations agissent comme une taxe sociétale sur les Noirs, empêchant la croissance de la richesse générationnelle.

“Vous vous assurez que vos petits frères et sœurs ont ce dont ils ont besoin pour l’école”, a déclaré Perry. « Vous aidez vos parents à payer leur loyer, leur maison. Ainsi, votre richesse entre guillemets n’a même pas le temps de se constituer parce que vous essayez d’aider votre famille à survivre.

Selon les données fédérales sur l’éducation, les emprunteurs noirs ont en moyenne environ 40 000 $ de dettes d’études fédérales, soit 10 000 $ de plus que les emprunteurs blancs. La disparité reflète un écart de richesse raciale aux États-Unis – un écart que certains partisans disent que le plan d’allégement de la dette ne fait pas assez pour réduire.

Un emprunteur noir sur quatre verrait sa dette entièrement effacée dans le cadre du plan de l’administration, qui annule 10 000 $ de dette fédérale de prêt étudiant pour ceux dont le revenu est inférieur à 125 000 $ par an ou les ménages qui gagnent moins de 250 000 $. Le plan comprend une aide supplémentaire de 10 000 $ pour les bénéficiaires de la subvention Pell, qui sont plus de deux fois plus susceptibles d’être noirs.

Mais plus de travail doit être fait pour rendre l’enseignement supérieur accessible et abordable, a déclaré Wisdom Cole, directeur national de la NAACP Youth & College Division.

“Lorsque nous pensons à l’éducation et à l’enseignement supérieur, c’est fondamentalement la promesse d’un avenir équitable”, a déclaré Cole. “Nous avons tellement de diplômés noirs qui passent par le système, obtiennent leur diplôme et ne sont pas en mesure de voir cet avenir parce qu’ils risquent de manière disproportionnée de contracter des prêts.”

Perry a dû relever de grands défis pour terminer ses études. Sans abri depuis près d’un an, elle a dû abandonner l’école et a vu les intérêts de ses prêts s’envoler. Elle risquait également l’incarcération. Finalement, elle a pu faire effacer son dossier et a obtenu une maîtrise en santé publique de l’Université de Tulane, obtenant son diplôme juste à temps pour la pandémie de COVID-19.

Le gel des remboursements de prêts étudiants à l’époque de la pandémie, combiné à des augmentations au travail, a permis à Perry d’atteindre un sentiment de stabilité pour la première fois de sa vie. Elle a pu payer sa voiture, aider sa mère handicapée et créer une organisation à but non lucratif, la Thurman Perry Foundation, qui offre des bourses universitaires aux femmes actuellement ou anciennement incarcérées et à leurs filles.

“Cette fois avec cette pause de paiement, cela n’a pas seulement construit ma vie”, a déclaré Perry. « Cela m’a même aidé à sortir ma mère de la pauvreté. Je l’ai emmenée dans un endroit plus sûr où vivre. Cela s’est répercuté sur des gens comme moi. Parce que je sais qu’il y a d’autres personnes qui vivent pire que ce à quoi j’ai survécu.

Les étudiants noirs sont plus susceptibles de s’endetter pour financer leurs études, et pour des montants plus importants, en partie à cause de l’écart de richesse qui fait qu’il est moins probable que les familles noires soient en mesure de financer les études de leurs enfants.

Au cours de ses premiers mois d’études supérieures, avant que son salaire de bourse n’entre en vigueur, TC Headley a appelé le bureau d’aide financière de l’université pour demander s’il y avait une aide pour couvrir le coût des livres et des fournitures. Au lieu de cela, la femme au téléphone lui a dit d’appeler ses parents et de demander plus d’argent.

“Je ne peux pas simplement appeler mes parents pour des milliers de dollars”, a-t-elle déclaré. « La seule autre option pour obtenir cet argent à temps était de contracter un prêt. J’ai fait ce que j’avais à faire pour pouvoir subvenir à mes besoins et rester à l’école.

Headley, qui doit environ 40 000 $ de dette étudiante, avait repoussé l’idée de posséder une maison ou de fonder une famille parce qu’elle était tellement concentrée sur le remboursement. Maintenant, elle s’attend à ce que la moitié de cette somme soit pardonnée parce qu’elle était bénéficiaire d’une subvention Pell.

Alors que les familles blanches sont plus susceptibles de voir un transfert de richesse d’une génération à l’autre, l’inverse est vrai pour les familles noires, où les enfants sont plus susceptibles de devoir subvenir aux besoins d’un parent une fois qu’ils ont obtenu un certain niveau de sécurité financière, a déclaré Andre M. Perry, chercheur principal au Brookings Institute.

«Pour de nombreuses femmes noires, et les Noirs en général, de nombreuses personnes à revenu moyen sont manquées par cette politique», a déclaré Perry. « Nous avons fait tout ce qu’on nous a demandé de faire pour aller de l’avant. Allez au collège, allez dans les meilleures écoles, nous dit-on. Et en conséquence, nous avons dû nous endetter.

___

L’écrivain de l’Associated Press Sharon Lurye à la Nouvelle-Orléans a contribué à ce rapport.

___

Les reportages de l’Associated Press sur les questions de race et d’ethnicité sont soutenus en partie par le Département d’éducation scientifique de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

___

L’équipe éducative d’Associated Press reçoit le soutien de la Carnegie Corporation de New York. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Annie Ma, Associated Press