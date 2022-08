L’allègement des prêts étudiants limité pour beaucoup par l’héritage de la guerre contre la drogue aux États-Unis

Le président Joe Biden dit qu’il espère que sa proposition d’annuler les prêts étudiants fédéraux réduira l’écart de richesse raciale du pays. Mais une génération d’Américains noirs et hispaniques a été exclue de manière disproportionnée de l’une des clés du plan de Biden : le programme Pell Grant.

Dans le cadre de la «guerre contre la drogue» – un programme législatif anti-crime conséquent que Biden a défendu en tant que sénateur américain – on estime que des centaines de milliers de délinquants condamnés pour trafic de drogue ont vu leur accès à l’aide financière fédérale retardé ou refusé, y compris Pell Grants et prêts étudiants. S’ils voulaient aller à l’université après la fin de leur peine de prison, ces délinquants devaient contracter des prêts étudiants privés plus importants, souvent prédateurs.

Certains ont été découragés de demander une aide fédérale par l’obligation de divulguer leur dossier de drogue sur les demandes d’aide financière, tandis que d’autres ont reporté leurs études collégiales ou ont complètement abandonné.

Les personnes les plus touchées par ces politiques : les hommes noirs et latinos, grâce aux lois sur la drogue dans les années 1990, avec des peines sévères pour les infractions liées au crack et à la marijuana. Les taux d’incarcération des hommes de couleur ont grimpé en flèche. Les politiques sont restées en place pendant 25 ans, jusqu’à ce que le Congrès a abrogé l’interdiction de Pell Grant en 2020.

Le fardeau de la dette étudiante américaine, qui dépasse désormais 1,6 billion de dollars, “est particulièrement lourd pour les emprunteurs noirs et hispaniques, qui ont en moyenne moins de richesse familiale pour le payer”, a déclaré Biden la semaine dernière en annonçant le plan de pardon.

L’administration a proposé d’annuler jusqu’à 10 000 $ de dette étudiante pour les personnes dont le revenu annuel est inférieur à 125 000 $, ou moins de 250 000 $ pour les familles. Et son offre double l’allégement de la dette à 20 000 $ pour les emprunteurs qui ont également reçu des subventions Pell, un programme fédéral qui accorde aux étudiants de premier cycle les plus nécessiteux une aide qu’ils n’ont pas à rembourser.

Des études montrent que les bourses Pell – l’un des programmes d’aide financière les plus efficaces du pays – aident régulièrement plus de la moitié des étudiants noirs et près de la moitié des étudiants hispaniques à payer leurs études. Selon la Maison Blanche, parmi les 43 millions d’emprunteurs éligibles à l’allégement de la dette dans le cadre du plan de Biden, plus de 60% sont des bénéficiaires de Pell Grant.

La Maison Blanche a déclaré dans un communiqué à l’Associated Press que le plan d’allégement de la dette étudiante effacera environ la moitié de la dette moyenne détenue par les emprunteurs noirs et hispaniques, sans compter l’annulation supplémentaire de 10 000 $ pour les bénéficiaires de la subvention Pell.

Au milieu d’un débat sur la question de savoir si le plan de pardon de Biden va assez loin pour les communautés disproportionnellement endettées, les partisans de la réforme de la justice pénale affirment que les solutions du président à la crise de la dette étudiante doivent être aussi complètes que l’étaient les lois anti-drogue.

“Je pense qu’il incombe particulièrement à cette administration et à ce président de faire partie de la solution aux problèmes dans lesquels il était très profondément impliqué”, a déclaré Melissa Moore, directrice de la réforme des systèmes civils à la Drug Policy Alliance.

Il y a une génération d’anciens délinquants toxicomanes qui ont emprunté pour payer leurs études, mais qui n’ont pas de bourses Pell ou de prêts fédéraux, et qui ne verront aucune de leurs dettes d’étudiant annulées. Selon un rapport du Student Borrower Protection Center sur la dette de prêt privé, les étudiants noirs sont quatre fois plus susceptibles que les étudiants blancs d’avoir du mal à rembourser leurs prêts privés.

“Pour les personnes qui auparavant auraient dû cocher cette case, il devrait y avoir un mécanisme par lequel, si vous étiez exclu dans le passé, vous êtes maintenant prioritaire pour le soulagement”, a déclaré Moore.

Un examen de l’année dernière par l’AP sur les données d’incarcération fédérales et étatiques a montré qu’entre 1975 et 2019, la population carcérale américaine est passée de 240 593 à 1,43 million d’Américains, à la suite de la guerre contre la drogue déclarée par le président Richard Nixon en 1971. Environ 1 dans 5 personnes ont été incarcérées avec une infraction liée à la drogue répertoriée comme leur crime le plus grave.

Les successeurs présidentiels démocrates et républicains de Nixon continueraient à tirer parti des politiques de guerre contre la drogue, répondant à une augmentation nationale alarmante des crimes violents liés au trafic de drogue illégal, cimentant l’héritage de la guerre contre la drogue.

Suite à l’adoption de sanctions étatiques et fédérales plus sévères pour le crack et d’autres drogues, les taux d’incarcération des Noirs et des Hispaniques américains ont triplé entre 1970 et 2000. En comparaison, le taux d’incarcération des Blancs n’a doublé qu’au cours de la même période.

La loi de 1994 sur le contrôle des crimes violents et l’application de la loi de Biden a mis en place l’interdiction des subventions Pell et d’autres aides financières fédérales pour les personnes incarcérées dans une prison fédérale ou d’État. Cependant, alors-Sen. Biden se serait opposé à l’amendement qui a ajouté l’interdiction à son projet de loi. À l’époque, son porte-parole a déclaré que Biden pensait que les programmes d’éducation pourraient briser le cycle de la récidive chez les personnes anciennement incarcérées.

En fin de compte, Biden a travaillé avec passion pour faire adopter le projet de loi sur la criminalité qu’il a parrainé. Les programmes universitaires dans les prisons fédérales et d’État, qui avaient été solides, ont fortement diminué dans tout le pays.

Plus tard, en 1998, le Congrès a élargi l’interdiction pour exclure tout étudiant condamné par un État ou un État fédéral pour drogue de recevoir des subventions Pell et des prêts étudiants fédéraux, pour aussi peu qu’un an ou indéfiniment, selon le nombre de condamnations. Biden a voté en faveur de la mesure, bien que son opinion sur la disposition Pell Grant ne soit pas claire.

En seulement cinq ans après l’entrée en vigueur de l’interdiction élargie, la mesure a coûté à plus de 140 000 étudiants potentiels entre 41 et 54 millions de dollars en subventions Pell par an, et entre 100 et 164 millions de dollars en prêts étudiants fédéraux par an, selon à une estimation du Bureau de la responsabilité du gouvernement fédéral.

Cependant, en 2006, le Congrès a modifié l’interdiction des subventions aux délinquants toxicomanes. Elle ne s’appliquait qu’aux étudiants dont la condamnation s’était produite alors qu’ils recevaient une aide fédérale aux étudiants, ce qui réduisait considérablement son effet, bien que les experts affirment que la loi obligeait encore des centaines d’étudiants inscrits à abandonner l’université lorsqu’ils perdaient leur aide. L’interdiction des subventions Pell pour les personnes incarcérées a été entièrement abrogée lorsque le Congrès a adopté la législation sur les dépenses omnibus et l’aide COVID-19 en décembre 2020.

Les condamnations pour drogue n’affectent plus l’admissibilité à l’aide financière d’un étudiant, bien que la question apparaisse toujours sur la demande gratuite d’aide fédérale aux étudiants, ou FAFSA. En avril, le département américain de l’Éducation a élargi son programme Second Chance Pell, qui offre des subventions aux étudiants incarcérés pour les aider à s’inscrire à des programmes universitaires. Une nouvelle extension des subventions Pell aux étudiants incarcérés commence en juillet 2023, selon le ministère de l’Éducation.

Pour DeAnna Hoskins, l’héritage de la guerre contre la drogue a failli lui coûter des subventions Pell et des prêts étudiants indispensables. Elle a fréquenté l’université après son incarcération et, par hasard, juste après que le Congrès a levé l’interdiction d’aider les personnes condamnées pour drogue.

“Le projet de loi sur la criminalité de 1994 était si complet dans la destruction qu’il l’a fait”, a déclaré Hoskins, président de JustLeadershipUSA, un groupe de réforme de la justice pénale. Elle se demande comment le plan d’allègement de la dette de Biden a été élaboré. “J’ai l’impression que vous nous rendez notre libération au coup par coup.”

Il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont dû obtenir des prêts étudiants privés à des taux d’intérêt élevés, en raison de l’interdiction des subventions Pell, a ajouté Hoskins.

“C’est pourquoi il est si important, lorsque des décisions comme celle-ci sont prises, que les voix des personnes ayant des expériences vécues soient présentes”, a-t-elle déclaré. “Nous pouvons vous aider à obtenir les capitaux propres que vous recherchez.”

